To pierwszy w pełni animowany film Looney Tunes. Zobaczcie zwiastun

Pojawił się zwiastun The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie. Głównymi bohaterami są Prosiaczek Porky i Kaczor Daffy. Co ciekawe, będzie to pierwszy w pełni animowany film we franczyzie. Wcześniej na ekranie obok kreskówkowych postaci pojawiali się również bohaterowie grani przez aktorów.

The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie - zwiastun

The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie - fabuła

Oficjalny opis fabuły brzmi:

Prosiaczek Porky i Kaczor Daffy wkraczają na duży ekran. Gdy w trakcie rozrabiania w lokalnej fabryce gumy do żucia odkryją spisek kosmitów, mający na celu kontrolowanie umysłów, nieoczekiwanie będą musieli wejść w rolę herosów. Bohaterowie w obliczu kosmicznych przeciwności losu będą mieli zamiar uratować swoje miasteczko (i cały świat!) – o ile oczywiście nie oszaleją w międzyczasie.

The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie - premiera

Produkcja zadebiutowała 11 czerwca 2024 roku na festiwalu filmowym Annecy, a do kin trafi 14 marca 2025 roku. Za dystrybucję odpowiada Ketchup Entertainment.