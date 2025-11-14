Afery z Sydney Sweeney nie zwalniają tempa! Tym razem przemówiła prawdziwa Christy Martin

materiały prasowe

Christy to film biograficzny o amerykańskiej bokserce, która stała się prekursorką kobiecego boksu. Projekt zaliczył bardzo słaby start w box office: zaledwie 1,3 miliona dolarów w Ameryce Północnej przy budżecie około 15 milionów. Główną bohaterkę zagrała Sydney Sweeney, znana nie tylko z takich produkcji jak Euforia czy Reality, ale też z ostatnich kontrowersji dotyczących reklamy jeansów American Eagle. Jakby tego było mało, w sieci pojawiły się głosy, że jej udział zaszkodził projektowi, a najgłośniejszy z nich należał do Ruby Rose. W obronie aktorki postanowiła wypowiedzieć się sama Christy Martin.

Przez ostatnich kilka dni widziałam, jak niektórzy atakują moją przyjaciółkę Sydney Sweeney. Syd nie tylko harowała jak wół przy tym filmie. Harowała też dla mnie. Dla mojej historii. Dla tak wielu osób, które cierpią w milczeniu. Dlatego chcę jasno powiedzieć, kim jest Syd. Jest moją przyjaciółką i sojuszniczką.

Choć Martin nie wymieniła nikogo z nazwiska, trudno nie zauważyć, że jej słowa są odpowiedzią na wypowiedź Ruby Rose. Aktorka znana z Batwoman ujawniła, że była wcześniej zaangażowana w projekt, w którym miała zagrać postać o imieniu Cherry, i ostro zaatakowała Sweeney oraz jej zespół PR-owy. Rose nazwała ją kretynką i zasugerowała, że aktorka nienawidzi społeczności LGBTQ+.

Sydney Sweeney jeszcze nie odniosła się do słów Rose, ale biorąc pod uwagę, jak często udziela wywiadów, pytania o zarzuty pojawią się zapewne bardzo szybko. Tymczasem wsparcie od samej Christy Martin na pewno okaże się dla niej kluczowe w tej medialnej burzy.