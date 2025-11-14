Afery z Sydney Sweeney nie zwalniają tempa! Tym razem przemówiła prawdziwa Christy Martin
Pomimo że film Christy okazał się finansową klapą, to i tak wywołuje ogromne emocje. Reklama jeansów wciąż ciągnie się za Sydney Sweeney, a wypowiedzi Ruby Rose tylko podkręcają aferę. Teraz wypowiedziała się prawdziwa Christy Martin.
Christy to film biograficzny o amerykańskiej bokserce, która stała się prekursorką kobiecego boksu. Projekt zaliczył bardzo słaby start w box office: zaledwie 1,3 miliona dolarów w Ameryce Północnej przy budżecie około 15 milionów. Główną bohaterkę zagrała Sydney Sweeney, znana nie tylko z takich produkcji jak Euforia czy Reality, ale też z ostatnich kontrowersji dotyczących reklamy jeansów American Eagle. Jakby tego było mało, w sieci pojawiły się głosy, że jej udział zaszkodził projektowi, a najgłośniejszy z nich należał do Ruby Rose. W obronie aktorki postanowiła wypowiedzieć się sama Christy Martin.
Choć Martin nie wymieniła nikogo z nazwiska, trudno nie zauważyć, że jej słowa są odpowiedzią na wypowiedź Ruby Rose. Aktorka znana z Batwoman ujawniła, że była wcześniej zaangażowana w projekt, w którym miała zagrać postać o imieniu Cherry, i ostro zaatakowała Sweeney oraz jej zespół PR-owy. Rose nazwała ją kretynką i zasugerowała, że aktorka nienawidzi społeczności LGBTQ+.
Sydney Sweeney jeszcze nie odniosła się do słów Rose, ale biorąc pod uwagę, jak często udziela wywiadów, pytania o zarzuty pojawią się zapewne bardzo szybko. Tymczasem wsparcie od samej Christy Martin na pewno okaże się dla niej kluczowe w tej medialnej burzy.
Źródło: ActiNewz
