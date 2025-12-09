fot. Amazon Prime Video

Reklama

Alan Ritchson to gwiazda serialu Reacher. Widownia pokochała aktora nie tylko za dobre odegranie głównego bohatera, ale też charyzmę i prezencję na ekranie. Wielu fanów chętnie zobaczyłoby go przywdziewającego superbohaterski trykot. Aktor jest jednym z najpopularniejszych wyborów fanów na nowego Batmana w DCU, którego jeszcze nie obsadzono. On sam przyznał, że rozmawiał z Jamesem Gunnem w sprawie ewentualnej roli, ale wykluczono Mrocznego Rycerza. Ritchson ma też doświadczenie z takimi rolami - grał już Aquamana w Tajemnicach Smallville czy Hawka w Titans.

Avengers: Doomsday to walka tych 2 postaci. Dzień premiery zwiastuna w sieci ujawniony

Teraz zasugerowana mu została jeszcze jedna rola. Użytkownik @TheDoctorX11 na X miał okazję porozmawiać z Davidem Micheliniem, czyli współtwórcą komiksowego Venoma, jednego z najbardziej ikonicznych przeciwników Spider-Mana. Oto, co twórca powiedział na temat Alana Ritchsona:

Pewnego razu opublikowałem zdjęcie bez koszulki Alana Ritchsona i takie, na którym krzyczy. Dopisałem wtedy, że byłby świetnym Eddiem Brockiem/Venomem.

ROZWIŃ ▼

Do tej pory jedynie dwóch aktorów zagrało tego antybohatera Domu Pomysłów. Był to Topher Grace w filmie Spider-Man 3 od Sama Raimiego, a także Tom Hardy w trylogii produkcji o Venomie. A Waszym zdaniem Ritchson dałby radę w tej roli?

Wszystkie nazwane symbionty w komiksach Marvela