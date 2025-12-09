Reklama
Od Reachera do Venoma? Współtwórca postaci twierdzi, że byłby idealny w tej roli

Alan Ritchson ma doświadczenie w graniu superbohaterów - robił to już przy dwóch różnych okazjach. Teraz współtwórca jednego z najsłynniejszych złoczyńców Marvela twierdzi, że nadawałby się idealnie do roli Venoma.
Wiktor Stochmal
Venom
Reacher fot. Amazon Prime Video
Alan Ritchson to gwiazda serialu Reacher. Widownia pokochała aktora nie tylko za dobre odegranie głównego bohatera, ale też charyzmę i prezencję na ekranie. Wielu fanów chętnie zobaczyłoby go przywdziewającego superbohaterski trykot. Aktor jest jednym z najpopularniejszych wyborów fanów na nowego Batmana w DCU, którego jeszcze nie obsadzono. On sam przyznał, że rozmawiał z Jamesem Gunnem w sprawie ewentualnej roli, ale wykluczono Mrocznego Rycerza. Ritchson ma też doświadczenie z takimi rolami - grał już Aquamana w Tajemnicach Smallville czy Hawka w Titans.

Avengers: Doomsday to walka tych 2 postaci. Dzień premiery zwiastuna w sieci ujawniony

Teraz zasugerowana mu została jeszcze jedna rola. Użytkownik @TheDoctorX11 na X miał okazję porozmawiać z Davidem Micheliniem, czyli współtwórcą komiksowego Venoma, jednego z najbardziej ikonicznych przeciwników Spider-Mana. Oto, co twórca powiedział na temat Alana Ritchsona:

Pewnego razu opublikowałem zdjęcie bez koszulki Alana Ritchsona i takie, na którym krzyczy. Dopisałem wtedy, że byłby świetnym Eddiem Brockiem/Venomem.

Do tej pory jedynie dwóch aktorów zagrało tego antybohatera Domu Pomysłów. Był to Topher Grace w filmie Spider-Man 3 od Sama Raimiego, a także Tom Hardy w trylogii produkcji o Venomie. A Waszym zdaniem Ritchson dałby radę w tej roli?

Źródło: X (@TheDoctorX11)

