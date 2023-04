Lubisz anime? Ci celebryci też są fanami - poznaj ich nazwiska

fot. materiały prasowe

Anime może być postrzegane jako rozrywka, ale i również inspiracja. Dla wielu słynnych postaci branży rozrywkowej jest bodźcem do tworzenia inspirujących projektów filmowych oraz muzycznych. Jednak nie zyskuje ono uznania tylko wśród aktorów czy reżyserów. Również sportowcy i biznesmeni odnajdują w anime cząstkę siebie, co przenosi się także na ich życie zawodowe.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią o celebrytach, którzy darzą wielką sympatią anime. Te znane osoby są silnie związane z gatunkiem. Przyznają, że filmy, seriale i komiksy zajmują sporą część ich życia. Niektórzy celebryci zaprzyjaźniają się z bohaterami do tego stopnia, że decydują się na upamiętniające tatuaże ulubionych postaci. Co więcej, miłość do anime uwidacznia się w ich pracy, gdyż tworzą oni klimatyczne teledyski lub ubiegają się o adaptacje kultowych dzieł. Dzięki ich pasji powstają nowe projekty łączące kolejne pokolenia.

Celebryci jako fani anime

Sprawdźcie sami, które znane osoby sympatyzują z anime. Jesteście zaskoczeni niektórymi nazwiskami na tej liście?