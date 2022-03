Apple TV+ 2022: Lista nowości i zdjęcia. Spirited, The Greatest Beer Run Ever i inne ciekawe tytuły

fot. Apple TV+

Od momentu uruchomienia Apple TV+ w 2019 roku, firma stara się rozbudowywać swoją ofertę programów oryginalnych. W zeszłym roku na platformie streamingowej pojawiły się docenione przez krytyków projekty CODA i Tragedia Makbeta. Oba tytuły były nominowane do wielu Oscarów.

Nowości 2022 - Apple TV+

Tego lata w serwisie zobaczymy nowe produkcje, w tym Cha Cha Real Smooth. Historia skupia się na Cooperze, młodym mężczyźnie, który pracując przy organizacji lokalnych bar micw (uroczystości żydowskich), nawiązuje przyjaźń z młodą matką. W rolach głównych wystąpią Dakota Johnson i Cooper Raiff, który zajmie się także reżyserią. Premiera w Apple TV+ odbędzie się 17 czerwca 2022 roku.

Luck to animowany projekt o "najbardziej pechowej dziewczynie na świecie". W obsadzie głosowej są Jane Fonda, Whoopi Goldberg,Eva Noblezada, Simon Pegg, Flula Borg i inni. Premiera odbędzie się 5 sierpnia 2022 roku.

Jesienią pojawi się film pod tytułem Raymond and Ray. Historia skupi się na dwóch braciach (Ewan McGregor i Ethan Hawke), którzy spotykają się ponownie na pogrzebie ojca. Ponadto przed końcem roku platforma udostępni Emancypację, nową produkcję Antoine'a Fuqua i Willa Smitha o człowieku uciekającym przed niewolnictwem.

Cha Cha Real Smooth

Wśród filmów dokumentalnych zobaczymy kronikę kariery i życia Sidneya Poitiera. Produkcją zajęła się Oprah Winfrey, a reżyserią Reginald Hudlin. Nie zabraknie także projektów z muzycznym akcentem. Black & Blues: The Colorful Ballad of Louis Armstrong to "spojrzenie na życie i spuściznę mistrza muzyki jako ojca i założyciela jazzu". Drugim równie interesującym tytułem jest The Sound of 007, który "uświetni sześćdziesiątą rocznicę serii filmów o Jamesie Bondzie". W usłudze znajdzie się także Number One on the Call Sheet, poświęcony czarnoskórym kobietom i mężczyznom w świecie Hollywoodu.

Użytkownicy platformy zobaczą kolejny wynik współpracy Leonarda DiCaprio i Martina Scorsese. Mowa o nowej produkcji pod tytułem Killer of the Flower Moon, w której wystąpią między innymi Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons i John Lithgow. W planach serwisu jest także premiera filmu Napoleon Ridleya Scotta z Joaquinem Phoenixem w roli francuskiego przywódcy oraz Beanie Bubble i historią o szaleństwie związanym z Beanie Babie (linią pluszowych zabawek). W obsadzie są Elizabeth Banks, Zach Galifianakis, Sarah Snook Warto zwrócić uwagę na Ghosted, który jest opisywany jako "romantyczny film akcji i przygody z Chrisem Evansem i Aną de Armas w rolach głównych".

The Greatest Beer Run Ever

Wśród nowości znajduje się film Petera Farrelly'ego pod tytułem The Greatest Beer Run Ever. W rolę Johna "Chickie" Donahue, człowieka z misją podzielenia się kilkoma piwami z przyjaciółmi walczącymi w Wietnamie, wcieli się Zac Efron. W czołowej obsadzie znajduje się także Russel Crow.

Produkcja jest oparta na prawdziwej historii Johna Donahue z 1967 roku, który po obejrzeniu antywojennego protestu w telewizji uznał, że żołnierze w Wietnamie są źle traktowani przez społeczeństwo. W związku z tym wyruszył, aby dać im swój mały, ale osobisty dowód uznania. Mężczyzna udokumentował swoją przygodę w pamiętniku The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War, którą opracował wspólnie z JT Molloyem.

fot. Apple TV+

Spirited

Spirited jest muzyczną adaptacją słynnej opowieści o kolędzie. Ryan Reynolds wcieli się w rolę Ebeneezera Scrooge'a, a Will Ferrell w ducha o imieniu Present. Rola Olivii Spencer nie została ujawniona. Produkcja rozpoczęła się w lipcu 2021 roku, a zakończyła w październiku. Premiera na Apple TV+ jest zaplanowana jeszcze w tym roku. Sprawdźcie zdjęcia z filmu!

Spirited

Za sterami produkcji stoją Sean Anders i John Morris, którzy pracowali z Ferrelem przy filmie Tata kontra tata i późniejszym sequelu Tata kontra tata 2.

Argylle

Argylle jest adaptacją niepublikowanej jeszcze powieści Ellie Conway. W nowym thrillerze szpiegowskim Matthew Vaughna wystąpią Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Ariana DeBose, John Cena i Samuel L. Jackson oraz debiutująca w świecie aktorstwa Dua Lipa.

Produkcja skupia się na losach tajnego agenta, który cierpi na amnezję. Ktoś mu wmawia, że w rzeczywistości jest światowej sławy pisarzem powieści szpiegowskich. Z czasem zaczyna przypominać swoje życie i zabójcze umiejętności, które wykorzystuje, aby zemścić się na tajnej organizacji Division. Aktualnie nie znamy daty premiery, ale wiemy, jak będzie prezentować się Henry Cavill. Zobaczcie zdjęcia poniżej:

Argylle

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.