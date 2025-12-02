Assassin's Creed Shadows trafiło na Nintendo Switch 2. Zobaczcie, jak wygląda ten port

fot. Ubisoft

Assassin's Creed Shadows trafiło na kolejną platformę — Nintendo Switch 2. Ubisoft zadbał o odpowiednie przystosowanie gry do tego urządzenia, zapewniając m.in. możliwość rozgrywki offline po pobraniu wszystkich danych, nawigację dotykową w menu i na mapie, a także płynność na poziomie 30 klatek na sekundę, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i przenośnym. Nie zapomniano również o cross-progression, czyli możliwości przenoszenia postępów między platformami.

Assassin's Creed Shadows na Nintendo Switch 2 debiutuje ze wszystkimi darmowymi treściami udostępnionymi po premierze, w tym z misją z Attack on Titan (dostępną do 22 grudnia). Niedostępne jest natomiast na razie fabularne rozszerzenie Szpony Awaji — na Switchu 2 pojawi się ono na początku 2026 roku.

W poniższej galerii możecie zapoznać się ze screenami pochodzącymi z wersji na Nintendo Switch 2, przedstawiającymi sceny z rozgrywki zarówno z widocznym interfejsem, jak i bez niego.

Zobaczcie też porównanie z wersjami na PlayStation 5 i Xbox Series S, jakie pojawiło się na youtubowym kanale ElAnalistaDeBits.