Nowy klip z Avatar: Ogień i popiół. Złoczyńcy łączą siły

Coraz mniej czasu dzieli nas od premiery 3. części z serii Avatar od Jamesa Camerona. Na ponad dwa tygodnie przed debiutem w Polsce opublikowano nowy klip z filmu Jamesa Camerona. Czy ci złoczyńcy faktycznie się dogadają?
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Avatar: Ogień i popiół
Avatar: Ogień i popiół fot. materiały prasowe
Do premiery filmu Avatar: Ogień i popiół w reżyserii Jamesa Camerona pozostały lekko ponad dwa tygodnie. Kampania promocyjna w mediach nie zwalnia i prawie codziennie publikowane są nowe urywki z filmu. Teraz zaprezentowano kolejny, który skupia się na dwójce złoczyńców

Dlaczego Doom z Avengers: Doomsday wygląda jak Iron Man? Wyjaśnienie fanów Marvela podbija sieć

Avatar: Ogień i popiół - nowy klip z filmu

Jednym z nich jest Quaritch, z którym Jake Sully i jego rodzina mieli na pieńku od pierwszej części tej franczyzy. Druga to tajemnicza i złowroga Varang, przywódczyni innego plemienia. W nowym klipie widzimy rozmowę Quaritcha z Varang, którą przekonuje do połączenia sił i zniszczenia Na'vi wspólnymi metodami.

Poniżej możecie zobaczyć nowy klip z filmu:

Avatar: Ogień i popiół

Avatar: Ogień i popiół
fot. Empire
Avatar: Ogień i popiół - opis fabuły

Tym razem rodzina Sullych natrafia na zupełnie inne plemię, które nie jest im przyjazne. Nienawidzi innych Na’vi i gardzi ich religią. Ich przywódczyni, Varang, staje się dla nich przeciwniczką w momencie, gdy eskaluje konflikt z ludźmi powracającymi na Pandorę z jeszcze większą siłą militarną.

Avatar: Ogień i Popiół - premiera w kinach 19 grudnia 2025 roku.

Źródło: X (@HollywoodHandle)

Avatar: Ogień i popiół
2025
Avatar: Ogień i Popiół
Avatar: Ogień i Popiół Przygodowy

