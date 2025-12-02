Nowy klip z Avatar: Ogień i popiół. Złoczyńcy łączą siły

fot. materiały prasowe

Do premiery filmu Avatar: Ogień i popiół w reżyserii Jamesa Camerona pozostały lekko ponad dwa tygodnie. Kampania promocyjna w mediach nie zwalnia i prawie codziennie publikowane są nowe urywki z filmu. Teraz zaprezentowano kolejny, który skupia się na dwójce złoczyńców

Avatar: Ogień i popiół - nowy klip z filmu

Jednym z nich jest Quaritch, z którym Jake Sully i jego rodzina mieli na pieńku od pierwszej części tej franczyzy. Druga to tajemnicza i złowroga Varang, przywódczyni innego plemienia. W nowym klipie widzimy rozmowę Quaritcha z Varang, którą przekonuje do połączenia sił i zniszczenia Na'vi wspólnymi metodami.

Poniżej możecie zobaczyć nowy klip z filmu:

Avatar: Ogień i popiół - opis fabuły

Tym razem rodzina Sullych natrafia na zupełnie inne plemię, które nie jest im przyjazne. Nienawidzi innych Na’vi i gardzi ich religią. Ich przywódczyni, Varang, staje się dla nich przeciwniczką w momencie, gdy eskaluje konflikt z ludźmi powracającymi na Pandorę z jeszcze większą siłą militarną.

Avatar: Ogień i Popiół - premiera w kinach 19 grudnia 2025 roku.