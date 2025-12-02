Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Avatar: Ogień i popiół - opinie w sieci. Takiego epickiego rozmachu jeszcze nie było!

Pokazy prasowe Avatar: Ogień i popiół już za nami - i dziennikarze nie mają wątpliwości. Nowa superprodukcja Jamesa Camerona zachwyca rozmachem, technologią i emocjami. Według pierwszych reakcji to najbardziej spektakularne kino, jakie zobaczymy w najbliższych latach.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Avatar: Ogień i popiół fot. materiały prasowe
Reklama

Wszyscy są zgodni, że James Cameron to pewnego rodzaju współczesny czarodziej, bo wielu dziennikarzy zaskakuje się, jak tworzy te filmy z serii Avatar, że momentalnie są wciągani w ten świat i śledzą historię oraz wydarzenia z zapartym tchem. Bez znaczenia, czy byli fanami, czy zawsze podchodzili sceptycznie do tej franczyzy. Dlatego w opiniach przewija się to, co mówiono przy pierwszych dwóch: niezwykłe, spektakularne i jedyne w swoim rodzaju kinowe doświadczenie. Rozmach, jakiego nie było i który przekracza skalą wszystko, co widzieliśmy w poprzednich częściach czy w ogóle w kinach w ostatnim czasie. Podkreślają unikalną zdolność Jamesa Camerona do budowania skali wydarzeń, która może być wciąż wzorem, bo mało który filmowiec umie tak kreować akcję na ekranie, by - jak podkreślają w opiniach krytycy - wywołać opad szczęki na podłogę. A takich scen w Avatar: Ogień i popiół nie brakuje.

Padły interesujące słowa, które oddają też to, jak działał Avatar: Istota wody: pod kątem budowy rozmachu, opowiadania, oszałamiającej wizualnie akcji i spektaklu sprawia to wrażenie wydarzenia będącego kinową kulminacją roku. Jakby wszystko, co widzieliśmy, to tylko przedsmak tego doświadczenia, którym James Cameron bez wątpienia znów oczaruje. A jego pomysły na sceny akcji są nadzwyczajne, oszałamiające i wizualnie zadziwiające. Finałowy akt to ponoć doświadczenie na nowym poziomie czerpania przyjemności z wizualnej uczty, która pod każdym kątem działa na zmysły na niespotykanym poziomie.

Są słowa krytyki? Jak najbardziej! Tak jak chwalą prawie wszystko, tak scenariusz jest rzeczą uniwersalnie krytykowaną. Wszystkim podobał się seans, bo jest to unikalne doświadczenie, które w kinie działa magicznie i trudno porównać to do czegokolwiek innego. Jednak pod kątem fabuły wszyscy mają wrażenie, że na ogólnym poziomie dostajemy znów ten sam schemat historii, co w dwóch poprzednich filmach. Dlatego pod tym kątem nie ma świeżości, a poczucie powtarzalności może być bardziej odczuwalne, niż niektórzy mogliby oczekiwać. Twierdzą, że scenariusze kolejnych części, a przypomnijmy, że wszystkie pięć odsłon pisano jednocześnie, zanim rozpoczęły się zdjęcia do dwójki, muszą zostać usprawnione. Pomimo tego nie odmawiają Cameronowi, że nadaje temu tę magię, która sprawia, że podczas seansu to nie doskwiera. Podziwiamy, czujemy i jesteśmy w tej historii poprzez wizualne doświadczenie ze świadomością problemów, ale - zdaniem wielu - zapierający dech w piersi spektakl to nadrabia. Mimo wszystko nie unikają krytyki tego problemu, dodając zarzut o napchanie zbyt dużej ilości wątków zamiast skupienia się na jednym. To ponoć w pewnych momentach - zwłaszcza w trzecim akcie - ma budować lekki chaos.

Avatar: Ogień i popiół

arrow-left
Avatar: Ogień i popiół
fot. Empire
arrow-right

Pomimo tego, że schemat fabularny jest powtórzony, zwracają uwagę, że w detalach są nowe rzeczy. Chwalą bardzo dobre aktorstwo - dobrze wypadają Sam Worthington i Stephen Lang jako Jake i Quaritch, a Oona Chaplin jest szaloną Varang, fantastycznym czarnym charakterem i do tego wiele lepszym niż złoczyńca pierwszych dwóch części. Wszyscy jednak podkreślają, że po rozczarowaniu zmniejszeniem roli Neytiri w dwójce, Avatar: Ogień i Popiół to film Zoe Saldany, która tworzy wybitną kreację, przebijającą wyjątkowe dokonanie z pierwszej części. Neytiri jest w centrum wszystkich wydarzeń, a Zoe Saldana pozostawia serce i duszę na ekranie. Zwracają uwagę, że chociaż w paru miejscach mamy powtórkę z rozrywki, są momenty, gdy James Cameron zaskakuje bardzo emocjonalnymi i poruszającymi fragmentami. Takimi, których nie dało się przewidzieć, oczekując znów tego samego.

Chwalą wyznaczanie nowego wzoru, granicy i standardu tworzenia efektów specjalnych. Avatar: Ogień i popiół to majstersztyk pod kątem technologicznym. Zwłaszcza w 3D, które również wyznacza nowe standardy, jak to powinno dobrze działać. Chwalą również rozwój mitologii świata Avatara, ewolucję postaci i to, jak sprawnie doprowadzono do kulminacji wątków z pierwszych filmów. Cały klimat i ton filmu jest bardziej ponury i mroczniejszy niż w pierwszych dwóch częściach. Porusza kwestie konsekwencji, żałoby i ceny, jaką trzeba zapłacić za określone czyny i decyzje. Padają argumenty, że tym razem historia jest bardziej pogłębiona duchowo i emocjonalnie, a pomimo tego jest napakowaną akcją.

Niektórzy narzekają na to, że ponad 3 godziny to zbyt długi czas trwania, ale inni twierdzą, że magia tego świata wciąga tak bardzo, że tego po prostu nie czuć. Wszyscy jednak są zgodni: to najlepsza część serii o niespotykanym rozmachu, która dostarcza kinowego doświadczenia, jakiego widzowie oczekują po największych widowiskach z Hollywood.

Źródło: portal społecznościowy X

Adam Siennica
Adam Siennica
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2025
Avatar: Ogień i Popiół
Avatar: Ogień i Popiół Przygodowy

7,5

2022
Avatar: Istota wody
Oglądaj TERAZ Avatar: Istota wody Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 The Smashing Machine
-

Smashing Machine - premiera w VOD. Gdzie obejrzeć?

2 Gabinet osobliwości Guillermo Del Toro
-

Reżyser nie boi się krytykować AI. Frankenstein był „stworzony świadomie przez ludzi i dla ludzi”

3 The Game Awards 2025 - rzeźba
-

Gracze nadal rozmyślają o rzeźbie promującej The Game Awards 2025. Są nowe wskazówki

4 Rafał Pacześ - kadr ze stand-upu ProkuraTOUR'a
-

Netflix ma prezent dla fanów polskiego stand-upu. Program popularnego komika bez cenzury

5 Marty Supreme
-

Wielki Marty to arcydzieło - krytycy ocenili. Timothee Chalamet już nie odda Oscara

6 Fragment zwiastuna filmu Powrót do Silent Hill (2026)
-

Powrót do Silent Hill - wyciekł zwiastun nowej adaptacji słynnej gry. Fani są... zadowoleni?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e231

Moda na sukces

s08e07

FBI

s28e15

The Voice

s42e312

Ridiculousness

s42e313

Ridiculousness

s42e311

Ridiculousness

s42e308

Ridiculousness

s42e309

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Thief VR: Legacy of Shadows

04

gru

Gra

Thief VR: Legacy of Shadows
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jana Kramer
Jana Kramer

ur. 1983, kończy 42 lat

Steven Bauer
Steven Bauer

ur. 1956, kończy 69 lat

Keith Szarabajka
Keith Szarabajka

ur. 1952, kończy 73 lat

Joe Lo Truglio
Joe Lo Truglio

ur. 1970, kończy 55 lat

Alfie Enoch
Alfie Enoch

ur. 1988, kończy 37 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

5

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

6

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

7

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

8

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

9

Stranger Things - o której godzinie będą premiery nowych odcinków I, II i III części 5. sezonu?

10

Nie żyje Nikodem Marecki. Miał zaledwie 11 lat

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV