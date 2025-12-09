Reklama
Avatar – producenci nie chcieli aż tylu kontynuacji. To, co usłyszeli od Camerona, ich zszokowało

Początkowo James Cameron planował mniej kontynuacji hitu Avatar, ale potem wizja na rozwój tej sagi się rozbudowała i pojawiły się większe plany. Producenci nie byli na to chętni i chcieli go przekonać, by zmienił zdanie, ale jego słowa zmieniły ich zdanie kompletnie i zaskoczyły ich.
Disney 
Avatar: Ogień i popiół
15. Avatar - 5.243 mld dolarów fot. 20th Century Fox
James Cameron przyznał w rozmowie z Discussing Film, że kiedy zdecydował się rozbudować uniwersum Avatara o więcej sequeli niż początkowo planował, spotkał się z negatywną reakcją producentów. Pierwotnie miały być dwa sequele, a ostatecznie pomysł i scenariusze napisano do czterech kontynuacji. Wówczas, podobnie do pracy przy serialach, stworzył pokój scenarzystów, w którym grupowo pracowali nad tekstami.

Kontynuacja Avatara i niechęć producentów

- Pracowaliśmy nad trzema scenariuszami, a potem rozbudowało się to do czterech. Ostatecznie drugi scenariusz został podzielony na drugą i trzecią część. Ta decyzja oznacza, że to, co planowaliśmy jako Avatar 3, będzie czwartą częścią, zwiększając ostatecznie liczbę części do pięciu. Prawdę mówiąc, spotkałem się z negatywną reakcją ze strony studia. Wówczas dałem im mój kontrargument: „Chwila, jaki macie problem z szansą na zarobienie kolejnych dwóch miliardów dolarów?”

Avatar: Ogień i popiół

Avatar: Ogień i popiół
fot. Empire
Wszyscy są zgodni, że nikt inny w branży poza Jamesem Cameronem nie mógłby pozwolić sobie na taką odpowiedź do osób decyzyjnych i finansujących projekty. Po tym jednak, jak Titanic zebrał 2,2 mld dolarów, Avatar osiągnął 2,9 mld dolarów, a ostatecznie Avatar: Istota wody zebrał 2,3 mld dolarów, nikt nie ma tak mocnej pozycji w Hollywood. Wszyscy są pewni, że Avatar: Ogień i popiół osiągnie podobny sukces. Prawdopodobnie producenci filmowi nigdy wcześniej nie usłyszeli takiej odpowiedzi od reżysera i można przypuszczać, że mogli być zaskoczeni.

Avatar 3 - premiera w kinach 19 grudnia 2025 roku.

Źródło: Discussing Film

Avatar: Ogień i popiół
Powiązane filmy
2025
Avatar: Ogień i Popiół
Zobacz w kinie Avatar: Ogień i Popiół Przygodowy

