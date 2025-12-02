Reklama
Dlaczego Doom z Avengers: Doomsday wygląda jak Iron Man? Wyjaśnienie fanów Marvela podbija sieć

Fani Marvela dzielą się w sieci cieszącą się już ogromną popularnością teorią, która tłumaczy, dlaczego Doktor Doom z Avengers: Doomsday i Tony Stark aka Iron Man wyglądają dokładnie tak samo. Kluczową rolę w tym wyjaśnieniu odgrywa jeden z wariantów Kanga.
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday MCU
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Iron Man - Tony Stark Marvel
W ostatnich miesiącach pojawiło się mnóstwo potencjalnych wytłumaczeń takiego samego wyglądu Doktora Dooma z Avengers: Doomsday i zmarłego w trakcie Końca gry Tony'ego Starka aka Iron Mana. Prawdopodobnie żadne z nich nie zdobyło jednak takiej popularności jak teoria fanów Marvela przedstawiona w serwisie Reddit. W klarowany i zarazem imponujący sposób wyjaśnia ona uderzające podobieństwo postaci portretowanych przez Roberta Downeya Jr. 

Fundamentalną rolę w tych przypuszczeniach odgrywa Ten, Który Trwa, wariant Kanga, który znamy z serialu Loki. To on miał stworzyć Świętą Chronologię i zarazem Ziemię-616, podstawowy świat MCU, aby dzięki nim ukryć prawdę o istnieniu multiwersum. Ten, Który Trwa uznał, że Victor Von Doom jest zbyt niebezpieczny dla funkcjonowania wieloświata, dlatego "przepisał" go w rzeczywistości Ziemi-616 z zupełnie innym umysłem, tożsamością i cechami charakteru. Tak powstał doskonale nam znany Tony Stark, który zawsze czuł się tak, jakby "jego prawdziwe życie zostało mu skradzione" - miałoby to być "echo" jego prawdziwego "ja".

Ten, Który Trwa w czasie Endgame pozwolił Iron Manowi i innym herosom na podróże w czasie, mając w ich krucjacie jeden zasadniczy cel: doprowadzenie do przetrwania Lokiego, kluczowej według wariantu Kanga postaci dla przyszłości całego multiwersum. W tym przypadku nie szło jednak tyle o sam wieloświat, co o nadchodzącą wojnę Tego, Który Trwa z innymi wariantami Zdobywcy. 

Po śmierciach Iron Mana i samego Tego, Który Trwa nałożone wcześniej na multiwersum bariery i ograniczenia zniknęły, a wszystkie żyjące warianty Dooma odzyskały świadomość własnej przeszłości. Wśród nich ten, który został uznany za zabitego w czasie wielkiej Wojny o Multiwersum - to z kolei główny złoczyńca Avengers: Doomsday. Pragnie on nie tylko pomścić własną rodzinę; chce również zemścić się za doznane z rąk Tego, Który Trwa upokorzenia, dążąc do przebudowania multiwersum według własnej wizji. 

Tę teorię uzupełnia scooper Majestic, który twierdzi, że Doom w przyszłorocznym filmie Marvela uzyska dostęp do Biblioteki Światów - skrywanego przez TVA archiwum, które zawiera m.in. mapy, opisy i schematy wszystkich konfliktów w multiwersum, także tych, które jeszcze się nie wydarzyły. 

Marvel dba o tajemnice na planie Doomsday. Jackman i Maguire w filmie 

Z kolei Alex Perez z The Cosmic Circus rzuca nowe światło na udostępniane niedawno w sieci, fejkowe zdjęcie przedstawiające Hugh Jackmana i Tobeya Maguire'a na planie Doomsday:

Jackman i Maguire pojawią się w filmie, ale to zdjęcie stworzyła AI. Chcę tylko przypomnieć, że występ Tobeya w kostiumie jest nagrany za pomocą techniki motion capture. Słyszałem też, że sceny z udziałem obu aktorów powstawały oddzielnie - podobnie jak wielu innych ważnych członków obsady, którzy grają role drugoplanowe albo pojawią się w ramach gościnnych występów. 

Film Avengers: Doomsday trafi do kin 18 grudnia 2026 roku. 

 

Źródło: Reddit/Alex Perez/The Cosmic Circus

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday MCU
