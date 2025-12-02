Reklama
Marvel oficjalnie ujawnił 4 grupy Avengers: Doomsday. Ogromne zaskoczenie w teamie Sama Wilsona

Marvel odkrył niezwykle ważne karty związane z Avengers: Doomsday. Oficjalnie poznaliśmy składy 4 najważniejszych dla ekranowej historii grup. Na szczególne uwzględnienie zasługuje to, którzy mocarze znaleźli się w drużynie Sama Wilsona aka Kapitana Ameryki. 
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Thor w MCU
To będzie niezwykle gorąca noc dla wielu fanów Marvela. Do sieci trafiły już pierwsze informacje na temat specjalnej prezentacji Domu Pomysłów z niedawnego wydarzenia, które odbywało się we Włoszech. Dzięki tym rewelacjom oficjalnie poznaliśmy składy 4 grup herosów i antybohaterów, które pojawią się w Avengers: Doomsday. Jest wielka niespodzianka: w drużynie Mścicieli działających pod przewodnictwem Sama Wilsona aka Kapitana Ameryki znalazł się nie tylko Thor, ale i... Loki. 

Tak prezentują się oficjalne składy teamów, które zobaczymy w Avengers: Doomsday:

  • Fantastyczna Czwórka - Reed Richards aka Mr. Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm aka Niewidzialna Kobieta (Vanessa Kirby), Johnny Storm aka Ludzka Pochodnia (Joseph Quinn) i Ben Grimm aka Stwór (Ebon Moss-Bachrach);
  • New Avengers (dawni Thunderbolts) - Bucky Barnes aka Zimowy Żołnierz (Sebastian Stan), Jelena Biełowa (Florence Pugh), Robert Reynolds aka Sentry (Lewis Pullman), Ava Starr aka Duch (Hannah John-Kamen), John Walker (Wyatt Russell) i Alexij Szostakow aka Red Guardian (David Harbour);
  • X-Meni - profesor Charles Xavier aka Profesor X (Patrick Stewart), Mystique (Rebecca Romijn), Scott Summers aka Cyklop (James Marsden), Kurt Wagner aka Nightcrawler (Alan Cumming), Hank McCoy aka Bestia (Kelsey Grammer) i Erik Lehnsherr aka Magneto (Ian McKellen);
  • Avengers - Sam Wilson aka Kapitan Ameryka (Anthony Mackie), Scott Lang aka Ant-Man (Paul Rudd), Joaquin Torres aka Falcon (Danny Ramirez), Shang-Chi (Simu Liu), Thor (Chris Hemsworth) i Loki (Tom Hiddleston).

Poza tymi drużynami osobno będą działać Wakandyjczycy. Oto potwierdzenie:

Skład Fantastycznej Czwórki w Avengers: Doomsday

Skład Fantastycznej Czwórki w Avengers: Doomsday
Amerykańskie portale popkulturowe są zgodne w opinii, że powrót Lokiego i spotkanie z bratem jest szokujące w kontekście wcześniejszych doniesień scooperów. Przypomnijmy, że bóg psot w chwili obecnej podtrzymuje istnienie całego multiwersum, przebywając w Cytadeli na Krańcu Czasu, należącej uprzednio do Tego, Który Trwa. Motywacje jego działania nie są znane - najprawdopodobniej chodzi tu o wspólne powstrzymanie Doktora Dooma. 

Pewnym zaskoczeniem może być również brak Shuri w grupie Wilsona. Wygląda na to, że aktualna Czarna Pantera poprowadzi Wakandę do boju na własną rękę. 

Avengers: Doomsday - postacie, które mają pojawić się w filmie (zaktualizowana lista)

Mark Ruffalo jako Bruce Banner aka Hulk

Mark Ruffalo jako Bruce Banner aka Hulk
Film Avengers: Doomsday wejdzie do kin 18 grudnia przyszłego roku. 

Źródło: X/MCUFilmNews/comicbookmovie.com

