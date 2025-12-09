Oto oficjalny tytuł Avengers: Doomsday w Polsce. Fani Marvela zostaną uspokojeni

Marvel

Do tej pory znakomita większość tytułów filmów z Kinowego Uniwersum Marvela była w Polsce tłumaczona. Przykładów nie trzeba szukać daleko - Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat czy Fantastyczna 4: Pierwsze kroki to produkcje z 2025 roku. Też wszystkie podtytuły poprzednich części Avengers były przetłumaczone - Czas Ultrona, Wojna bez granic i Koniec gry. Ostatnie dwa wywołały nawet kontrowersje wśród fanów, którzy nie byli do końca zadowoleni z tego, jak brzmiały nazwy tych produkcji.

Disney oficjalnie poinformował o tym, jak będzie brzmieć tytuł Avengers: Doomsday w Polsce.

Oto oficjalny tytuł Avengers: Doomsday w Polsce

Tym razem zdecydowano się na to, żeby nie tłumaczyć tytułu. Oznacza to, że w polskich kinach produkcja braci Russo ukaże się pod tą samą nazwą, co w Stanach Zjednoczonych - Avengers: Doomsday.

Wygląda na to, że entuzjaści oryginalnych tytułów będą tym razem zadowoleni, a w Internecie nie zobaczymy zabawnych przeróbek, które pojawiały się regularnie jeszcze przed 2020 rokiem. Fani Marvela z tamtego okresu na pewno pamiętają fanowskie tłumaczenia z "Doktorem Dziwago" (Strangem) na czele.

