Oto oficjalny tytuł Avengers: Doomsday w Polsce. Fani Marvela zostaną uspokojeni

Wiemy już oficjalnie, jak będzie brzmieć polski tytuł filmu Avengers: Doomsday. Wszystko wskazuje na to, że fani Marvela tym razem nie będą mieli powodów do narzekań. Doszło do małej rewolucji.
Doktor Doom - Avengers: Doomsday Marvel
Do tej pory znakomita większość tytułów filmów z Kinowego Uniwersum Marvela była w Polsce tłumaczona. Przykładów nie trzeba szukać daleko - Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat czy Fantastyczna 4: Pierwsze kroki to produkcje z 2025 roku. Też wszystkie podtytuły poprzednich części Avengers były przetłumaczone - Czas Ultrona, Wojna bez granic i Koniec gry. Ostatnie dwa wywołały nawet kontrowersje wśród fanów, którzy nie byli do końca zadowoleni z tego, jak brzmiały nazwy tych produkcji. 

Disney oficjalnie poinformował o tym, jak będzie brzmieć tytuł Avengers: Doomsday w Polsce.

Avengers: Doomsday to walka tych 2 postaci. Dzień premiery zwiastuna w sieci ujawniony

Oto oficjalny tytuł Avengers: Doomsday w Polsce

Tym razem zdecydowano się na to, żeby nie tłumaczyć tytułu. Oznacza to, że w polskich kinach produkcja braci Russo ukaże się pod tą samą nazwą, co w Stanach Zjednoczonych - Avengers: Doomsday.

Wygląda na to, że entuzjaści oryginalnych tytułów będą tym razem zadowoleni, a w Internecie nie zobaczymy zabawnych przeróbek, które pojawiały się regularnie jeszcze przed 2020 rokiem. Fani Marvela z tamtego okresu na pewno pamiętają fanowskie tłumaczenia z "Doktorem Dziwago" (Strangem) na czele.

Marvel i aktorzy za dobrzy do swojej roli. MCU czasami marnowało ich potencjał

Źródło: Disney

