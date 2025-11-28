Robert Downey Jr świętuje grafiką z komiksu. Czy to subtelny sygnał dla fanów MCU?
Robert Downey Jr. jest z MCU od początku, więc doskonale wie, że cokolwiek powie lub wrzuci w media społecznościowe, będzie analizowane na wszystkie sposoby, by doszukać się ewentualnych tropów. Jego nowy post na Instagramie działa dokładnie tak samo.
Amerykanie obecnie celebrują Święto Dziękczynienia, więc trwa długi wolny weekend w Stanach Zjednoczonych. Robert Downey Jr, który wraca do MCU w Avengers: Doomsday w roli złoczyńcy Doktora Dooma, opublikował na Instagramie grafikę z komiksów Marvela z Doomem i Iron Manem. Wszyscy zaczęli ją analizować i spekulować, co to może oznaczać.
Avengers: Doomsday - Robert Downey Jr jako Doom
Na grafice widzimy, że Iron Man i Doktor Doom, w myśl amerykańskiej tradycji, łamią się kością od indyka. Może być to tylko okolicznościowa grafika związana ze Świętem Dziękczynienia, ale Robert Downey Jr. jest w MCU od początku, więc ma pełną świadomość, że wszyscy będą szukać tutaj ukrytych znaczeń i dodatkowego przesłania.
Zasadniczo króluje jedna teoria: to ma być sugestia, że Robert Downey Jr. być może pojawi się jako wariant Iron Mana, czyli jedna z jego alternatywnych wersji z równoległych światów. W MCU widzieliśmy wiele różnych wariantów postaci, ale nigdzie jeszcze nie przewinął się Iron Man, stąd teoria, że może tak się stanie w Avengers: Doomsday lub Avengers: Secret Wars.
Nikt nie wskrzesi Iron Mana ani nie cofnie jego śmierci z Avengers: Koniec gry. Jeśli nawet pojawi się wariant z alternatywnego świata, będzie to zupełnie inna postać, która dodatkowo może mieć inną historię. A co Wy sądzicie o poście aktora? Dajcie znać w komentarzach.
Avengers: Doomsday - premiera w kinach odbędzie się w grudniu 2026 roku.
Źródło: comicbookmovie.com
Premiery tygodnia
25
lis
Project Motor Racing
25
lis
A.I.L.A
26
lis
Ironwood
26
lis
Świąteczny skok
26
lis
Rozdzieleni
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1978, kończy 47 lat