Robert Downey Jr świętuje grafiką z komiksu. Czy to subtelny sygnał dla fanów MCU?

Robert Downey Jr. jest z MCU od początku, więc doskonale wie, że cokolwiek powie lub wrzuci w media społecznościowe, będzie analizowane na wszystkie sposoby, by doszukać się ewentualnych tropów. Jego nowy post na Instagramie działa dokładnie tak samo.
Adam Siennica
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Iron Man i Doktor Doom fot. materiały prasowe
Amerykanie obecnie celebrują Święto Dziękczynienia, więc trwa długi wolny weekend w Stanach Zjednoczonych. Robert Downey Jr, który wraca do MCU w Avengers: Doomsday w roli złoczyńcy Doktora Dooma, opublikował na Instagramie grafikę z komiksów Marvela z Doomem i Iron Manem. Wszyscy zaczęli ją analizować i spekulować, co to może oznaczać.

Avengers: Doomsday - Robert Downey Jr jako Doom

Na grafice widzimy, że Iron Man i Doktor Doom, w myśl amerykańskiej tradycji, łamią się kością od indyka. Może być to tylko okolicznościowa grafika związana ze Świętem Dziękczynienia, ale Robert Downey Jr. jest w MCU od początku, więc ma pełną świadomość, że wszyscy będą szukać tutaj ukrytych znaczeń i dodatkowego przesłania.

Zasadniczo króluje jedna teoria: to ma być sugestia, że Robert Downey Jr. być może pojawi się jako wariant Iron Mana, czyli jedna z jego alternatywnych wersji z równoległych światów. W MCU widzieliśmy wiele różnych wariantów postaci, ale nigdzie jeszcze nie przewinął się Iron Man, stąd teoria, że może tak się stanie w Avengers: Doomsday lub Avengers: Secret Wars.

Nikt nie wskrzesi Iron Mana ani nie cofnie jego śmierci z Avengers: Koniec gry. Jeśli nawet pojawi się wariant z alternatywnego świata, będzie to zupełnie inna postać, która dodatkowo może mieć inną historię. A co Wy sądzicie o poście aktora? Dajcie znać w komentarzach.

Avengers: Doomsday - premiera w kinach odbędzie się w grudniu 2026 roku.

Źródło: comicbookmovie.com

