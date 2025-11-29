X-Men w końcu jako drużyna w Avengers: Doomsday. Aktor ma nadzieję powrócić do roli w przyszłości
Kelsey Grammer udzielił nowej wypowiedzi, w której zdradził z kim jeszcze będzie dzielić sceny w Avengers: Doomsday. Cieszy go, że jego rola w drużynie X-Menów nie została ograniczona tylko do scen z Hugh Jackmanem, Patrickiem Stewartem i Halle Berry.
Kelsey Grammer po raz pierwszy zadebiutował jako Beast w filmie X-Men: Ostatni bastion. Potem miał krótkie występy gościnne w X-Men: Przeszłość, która nadejdzie w epilogu, a także w The Marvels, już w ramach Kinowego Uniwersum Marvela. Po ogłoszeniu obsady do Avengers: Doomsday dowiedzieliśmy się, że tam również się pojawi. Aktor niedawno zdradził, że w filmie braci Russo dzieli sceny m.in. z Pedro Pascalem, Robertem Downey Jr. czy Chrisem Hemsworthem. Teraz opowiedział o kolejnych postaciach, z którymi Beast będzie mieć interakcje.
Disney ma problem z She-Hulk. Czy nie zobaczymy jej w Avengers: Secret Wars?
W rozmowie z ET Online opowiedział o doświadczeniu z pracy nad oryginalną trylogią X-Men. Aktor przyznał, że wówczas dzielił sceny głównie z Hugh Jackmanem, Halle Berry i Patrickiem Stewartem.
Później w wywiadzie pochwalił Rebeccę Romijn oraz Jamesa Marsdena, z którym nie było mu dane dzielić scen w X-Men: Ostatni bastion. Teraz jednak miał ku temu okazję. Przyznał także, że ma nadzieję, że to nie koniec jego przygody z Beastem:
To było jedno z najlepszych doświadczeń w moim życiu. Kocham tę postać. Zawsze uznawałem go za swoistego Martina Luther Kinga pośród mutantów. Walczył o prawość i równość. Piękna postać. Silna, twarda, trochę włochata i trochę niebieska.
Zawsze chciałem zagrać go ponownie. Teraz też. Mam nadzieję, że to nie koniec. Jest wspaniały.
Na koniec zdradził, że podobnie do The Marvels, Beast będzie stworzony za pomocą efektów komputerowych i motion capture. "To po prostu lepsze!"
Nowa, zaktualizowana lista postaci, które według spekulacji mają pojawić się w Avengers: Doomsday
Źródło: comicbookmovie.com
