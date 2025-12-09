Avengers: Doomsday to walka tych 2 postaci. Dzień premiery zwiastuna w sieci ujawniony

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

DevianArt/mrandrew7

Reklama

Zgodnie z nowymi rewelacjami film Avengers: Doomsday w materii fabularnej skupi się przede wszystkim na walce dwóch postaci: Dooma i Steve'a Rogersa aka Kapitana Ameryki, portretowanych odpowiednio przez Roberta Downeya Jr. i Chrisa Evansa. O takim obrocie spraw raportuje aż dwóch scooperów, Variablelace i MyTimeToShineHello. Drugi z nich zauważa, że obaj protagoniści pierwotnie nie mieli nawet wystąpić w porzuconej Dynastii Kanga, a teraz poświęcone im wątki staną się główną osią ekranowych wydarzeń.

Pojawiły się też zaskakujące doniesienia na temat dnia, w którym pierwszy zwiastun Avengers: Doomsday trafi do sieci. Miałoby do tego dojść już 18 grudnia, zaledwie 24 godziny przed wejściem Avatara 3 do kin na całym świecie - nie jest wykluczone, że Marvel chce w ten sposób uniknąć ewentualnych wycieków. Pewnym potwierdzeniem tego stanu rzeczy może być fakt, że według Daniela Richtmana trailer przyszłorocznej produkcji otrzymał już oficjalną klasyfikację w Korei Południowej.

Z kolei Letitia Wright, która w Doomsday wcieli się w Shuri, podzieliła się zdjęciem przedstawiającym okładkę serii komiksowej Doomwar z 2010 roku. Ta powieść graficzna przedstawiła inwazję sił Latverii pod wodzą Doktora Dooma na Wakandę, która została doszczętnie splądrowana - w tej opowieści Storm skazano na śmierć. Wyzwanie złoczyńcy rzuca armia złożona z sojuszu X-Menów, Fantastycznej Czwórki i dwóch Czarnych Panter, co ostatecznie doprowadza do eskalacji tytułowej wojny. Nie jest jednak jasne, dlaczego aktorka podzieliła się odwołaniem akurat do tego komiksu.

Najgorzej napisane postacie MCU. Bohaterowie produkcji Marvela potrafią irytować...

Film Avengers: Doomsday ma trafić do kin 18 grudnia 2026 roku.