Awatar: Ostatni władca wiatru - plakat 2. sezonu Oto Toph - zwiastun zapowiedziany!

Awatar: Ostatni władca wiatru to serial Netflixa oparty na kultowej animacji Awatar: Legenda Aanga. Nadchodzi drugi sezon, którego promocja wystartowała na początku grudnia 2025 roku. Pierwszy plakat zapowiada debiut popularnej postaci.
Adam Siennica
Awatar: Ostatni władca wiatru
Awatar: Ostatni Władca Wiatru fot. materiały prasowe
Netflix opublikował pierwszy plakat zapowiadający drugi sezon hitu Awatar: Ostatni Władca Wiatru. Na nim widnieje postać Toph, niezwykle popularnej bohaterki z animowanego pierwowzoru, która tutaj zadebiutuje w wersji aktorskiej. W bohaterkę wciela się Miya Cech. 10 grudnia 2025 roku zadebiutuje pierwszy teaser, w którym najpewniej ją zobaczymy.

Awatar: Ostatni Władca Wiatru - plakat

nullfot. Netflix

Awatar: Ostatni Władca Wiatru - co wiemy o 2. sezonie?

Twórcy zapowiadają, że przed bohaterami czekają bardziej rozbudowane i zniuansowane przeszkody.

- Tak jak serial animowany dorastał i rozwijał się, tak samo w wersji aktorskiej weźmiemy bohaterów i ten świat oraz sprawimy, że dojrzeją.

Zapowiadają także, że Aang nauczy się władać innymi formami, niż tylko swoją, jak w pierwszym sezonie.

 

Awatar: Ostatni władca wiatru - obsada 2. sezonu

Poza powracającą główną trójką, która przez te kilka lat dorosła**,** pojawią się nowe twarze na ekranie:

  • Terry Chen – Jeong Jeong
  • Dolly de Leon – Lo i Li
  • Lily Gao – Ursa
  • Madison Hu – Fei
  • Dichen Lachman – Yangchen
  • Miya Cech – Toph
  • Chin Han – Long Feng
  • Hoa Xuande – Profesor Zei
  • Justin Chien – Król Kuei
  • Amanda Zhou – Joo Dee
  • Crystal Yu – Lady Beifong
  • Kelemete Misipeka – The Boulder
  • Lourdes Faberes – Generał Sung
  • Rekha Sharma – Amita

Awatar Ostatni władca wiatru – premiera w Netflixie w 2026 roku - data nie została ogłoszona. Trzeci sezon został zamówiony i zakończy tę historię, przenosząc na ekran wydarzenia z trzech sezonów animacji.

Źródło: Netflix

Adam Siennica
Awatar: Ostatni władca wiatru
Powiązane seriale

7,2

2024
Awatar Ostatni władca wiatru
Oglądaj TERAZ Awatar Ostatni władca wiatru Przygodowy

Najnowsze

1 12. Gladiator 2 (398.3 mln)
-
Spoilery

Gladiator 2 - Russell Crowe krytykuje film. Wskazuje, czego zabrakło w porównaniu z oryginałem

2 Lalka - oficjalny kadr z polskiego filmu kinowego
-

Lalka - zdjęcia i data premiery polskiej superprodukcji. Zobacz, jak wygląda film!

3 Dracula: Historia wiecznej miłości
-

Nowy film o Drakuli już w streamingu. Gdzie obejrzeć?

4 Michael B. Jordan - Grzesznicy
-

Najlepsze występy aktorskie w 2025 roku wg prestiżowego Rolling Stone. Wielki Marty nieobecny

5 Young Sherlock (Młody Sherlock)
-

Młody Sherlock Holmes od reżysera filmu z Robertem Downeyem Jr. Zobacz pierwsze zdjęcia!

6 Doktor Doom - Avengers: Doomsday
-

Oto oficjalny tytuł Avengers: Doomsday w Polsce. Fani Marvela zostaną uspokojeni

Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
naEKRANIE Poleca

