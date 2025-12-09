Awatar: Ostatni władca wiatru - plakat 2. sezonu Oto Toph - zwiastun zapowiedziany!

Netflix opublikował pierwszy plakat zapowiadający drugi sezon hitu Awatar: Ostatni Władca Wiatru. Na nim widnieje postać Toph, niezwykle popularnej bohaterki z animowanego pierwowzoru, która tutaj zadebiutuje w wersji aktorskiej. W bohaterkę wciela się Miya Cech. 10 grudnia 2025 roku zadebiutuje pierwszy teaser, w którym najpewniej ją zobaczymy.
Awatar: Ostatni Władca Wiatru - plakat
Awatar: Ostatni Władca Wiatru - co wiemy o 2. sezonie?
Twórcy zapowiadają, że przed bohaterami czekają bardziej rozbudowane i zniuansowane przeszkody.
Zapowiadają także, że Aang nauczy się władać innymi formami, niż tylko swoją, jak w pierwszym sezonie.
Awatar: Ostatni władca wiatru - obsada 2. sezonu
Poza powracającą główną trójką, która przez te kilka lat dorosła**,** pojawią się nowe twarze na ekranie:
- Terry Chen – Jeong Jeong
- Dolly de Leon – Lo i Li
- Lily Gao – Ursa
- Madison Hu – Fei
- Dichen Lachman – Yangchen
- Miya Cech – Toph
- Chin Han – Long Feng
- Hoa Xuande – Profesor Zei
- Justin Chien – Król Kuei
- Amanda Zhou – Joo Dee
- Crystal Yu – Lady Beifong
- Kelemete Misipeka – The Boulder
- Lourdes Faberes – Generał Sung
- Rekha Sharma – Amita
Awatar Ostatni władca wiatru – premiera w Netflixie w 2026 roku - data nie została ogłoszona. Trzeci sezon został zamówiony i zakończy tę historię, przenosząc na ekran wydarzenia z trzech sezonów animacji.
Źródło: Netflix