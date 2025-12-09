Awatar: Ostatni władca wiatru - plakat 2. sezonu Oto Toph - zwiastun zapowiedziany!

fot. materiały prasowe

Netflix opublikował pierwszy plakat zapowiadający drugi sezon hitu Awatar: Ostatni Władca Wiatru. Na nim widnieje postać Toph, niezwykle popularnej bohaterki z animowanego pierwowzoru, która tutaj zadebiutuje w wersji aktorskiej. W bohaterkę wciela się Miya Cech. 10 grudnia 2025 roku zadebiutuje pierwszy teaser, w którym najpewniej ją zobaczymy.

Awatar: Ostatni Władca Wiatru - plakat

Awatar: Ostatni Władca Wiatru - co wiemy o 2. sezonie?

Twórcy zapowiadają, że przed bohaterami czekają bardziej rozbudowane i zniuansowane przeszkody.

- Tak jak serial animowany dorastał i rozwijał się, tak samo w wersji aktorskiej weźmiemy bohaterów i ten świat oraz sprawimy, że dojrzeją.

Zapowiadają także, że Aang nauczy się władać innymi formami, niż tylko swoją, jak w pierwszym sezonie.

Awatar: Ostatni władca wiatru - obsada 2. sezonu

Poza powracającą główną trójką, która przez te kilka lat dorosła**,** pojawią się nowe twarze na ekranie:

Terry Chen – Jeong Jeong

Dolly de Leon – Lo i Li

Lily Gao – Ursa

Madison Hu – Fei

Dichen Lachman – Yangchen

Miya Cech – Toph

Chin Han – Long Feng

Hoa Xuande – Profesor Zei

Justin Chien – Król Kuei

Amanda Zhou – Joo Dee

Crystal Yu – Lady Beifong

Kelemete Misipeka – The Boulder

Lourdes Faberes – Generał Sung

Rekha Sharma – Amita

Awatar Ostatni władca wiatru – premiera w Netflixie w 2026 roku - data nie została ogłoszona. Trzeci sezon został zamówiony i zakończy tę historię, przenosząc na ekran wydarzenia z trzech sezonów animacji.