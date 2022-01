Bagirl - kto zagra Robina? Jest kandydat do roli w filmie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

DC

Pierwsze zdjęcia z planu Batgirl zapowiedziały, że obok Batmana w wykonaniu Michaela Keatona pojawi się Robin. To sugerował mural z obydwiema postaciami. Według rzetelnych scooperów KC Walsha oraz MyTimeToShine w istocie tak będzie, a do tego Batgirl ma wprowadzić widzów do planowanego filmu o Nightwingu (Robin staje się tym bohaterem po byciu pomocnikiem Mrocznego Rycerza).

Według obu kandydatem do roli Nightwinga/Robina jest Dylan O'Brien (seria Więzień labiryntu). Na obecną chwilę jednak nie wiadomo, czy aktor dostał już propozycję. Na pewno nie podpisano jeszcze żadnych umów. Czy według Was dawna gwiazda serialu Teen Wolf: Nastoletni wilkołak pasowałaby do tej roli?

Źródło: materiały prasowe

Przypomnijmy, że tytułową rolę gra Leslie Grace. Film nie trafi do kin, bo jest to pierwsza produkcja uniwersum DC tworzona ekskluzywnie dla platformy HBO Max. Na ekranie zobaczymy też Batman, w którego wciela się Michael Keaton. Będzie to jego drugi występ, bo po raz pierwszy powróci on jako Mroczny Rycerz w filmie Flash.

Batgirl - data premiery nie jest znana.

