W Batmanie 2 zobaczymy kolejne duże nazwisko z Hollywood? Poszukiwania drugiego złoczyńcy trwają

Wygląda na to, że Bruce Wayne nie zazna spokoju w Batmanie 2. Niedawno zapowiedziano udział Scarlett Johansson, która ma rzekomo zagrać przeciwniczkę Mrocznego Rycerza. Teraz pojawiają się doniesienia o trwających nadal poszukiwaniach. Tym razem chodzi jednak o mężczyznę.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Batman 2 i 3 kręcone razem fot. Warner Bros. Pictures
Kilka dni temu media poinformowały o zaawansowanych rozmowach prowadzonych między Scarlett Johansson a Mattem Reevesem i przedstawicielami DC w sprawie angażu w wyczekiwanym Batmanie 2. Wielu branżowych insiderów stwierdziło, że aktorka znana m.in. z roli w Kinowym Uniwersum Marvela wcieli się w postać, która jednocześnie będzie obiektem westchnień Bruce'a Wayne'a, ale i przeciwniczką Batmana. Fani od razu powiązali te wskazówki z Phantasm, ale wskazywali też na Vicky Vale, Jessicę Dent czy Poison Ivy. 

Możliwe jednak, że to nie jedyne zmartwienie, z jakim zmierzy się Bruce Wayne w nadchodzącym filmie.

Od Reachera do Venoma? Współtwórca postaci twierdzi, że byłby idealny w tej roli

Daniel Richtman, branżowy insider, którego przecieki często się sprawdzały, jest zdania, iż w produkcji Matta Reevesa zobaczymy jeszcze drugiego złoczyńcę i będzie on mężczyzną:

Słyszałem, że organizują casting dla męskiego złoczyńcy dla Batmana. Oferty już rozesłano. Szukają kogoś z górnej półki.

Ostatnie zdanie oznacza, że Matt Reeves chce w tej roli kogoś nie tylko doświadczonego i utalentowanego, ale też o znanym nazwisku, które pomogłoby przyciągnąć fanów tej osobistości przed wielki ekran. Jeff Sneider, inny informator, stwierdził niedawno, że tym złoczyńcą może być niejaki Amadeus Arkham z komiksów DC. Zważywszy na to, że pierwszy film rzucił cień na przeszłość Wayne'ów, możliwe że Arkham byłby idealnym uzupełnieniem tego w sequelu. Tym bardziej, że Matt Reeves sam przyznał w jednej z wypowiedzi, iż tego złoczyńcy jeszcze fani nie widzieli na wielkim ekranie.

Przypomnijmy, że w produkcji nie zobaczymy tym razem Kobiety Kot, ale za to powróci Pingwin. Oznacza to, że jeśli ta plotka się sprawdzi, to filmie będziemy mieć do czynienia z trójką przeciwników Batmana - podobnie jak w "jedynce".

Źródło: comicbookmovie.com

