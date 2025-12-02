Takiego Batmana chcą fani - oto 3 najważniejsze elementy. Gunn: "Wszystkie one są mniej ważne od..."

fot. Warner Bros.

Fani Mrocznego Rycerza muszą uzbroić się w cierpliwość. Premiera Batmana 2 od Matta Reevesa dopiero w 2027 roku, a zdjęcia do niej jeszcze się nie rozpoczęły. Z kolei o wersji z DCU na razie nie zdradzono żadnych informacji poza tytułem, reżyserem i ogólnym zarysem, który mógł już ulec zmianie. Pierwotnie mówiono, że w ramach uniwersum Jamesa Gunna powstanie film o Batmanie i jego synu, a nie można wykluczyć, że to się jednak zmieniło, bo chodziły i takie pogłoski po Internecie.

Fani, jak to fani, mają swoje oczekiwania względem nowej adaptacji. Niektórzy chcą mroku, powagi i podobieństwa do wersji Nolana, Snydera czy Reevesa. Inni chcieliby zobaczyć coś z kompletnie innej bajki, bardziej mitycznego i bezwstydnie komiksowego. James Gunn skorzystał z mediów społecznościowych i zdradził trzy rzeczy, których fani najczęściej wymagają od nowego Batmana. Są to:

Kostium w szaro-niebieskim kolorze.

Żółte obramowanie wokół symbolu nietoperza na stroju.

Białe oczy.

Uważam jednak, że wszystkie te rzeczy są mniej ważne od samej postaci, scenariusza i osoby, która ją zagra. Każda pojedyncza osoba wie, co chciałaby zobaczyć. Nawet najczęstsze życzenie - szaro-niebieskie kostium - jest podzielone też pomiędzy drugą połową osób, którym się nie podoba ten pomysł. Kolejne dwie rzeczy też mnóstwo osób chce zobaczyć, a mnóstwo nie. Trzeba w takim wypadku podjąć decyzje dobre dla tego konkretnego filmu i historii.

James Gunn kontynuuje swoje zdroworozsądkowe podejście do budowania DCU. Wcześniej wielokrotnie podkreślał, że żaden film spod szyldu DC Studios nie dostanie zielonego światła jeśli najpierw nie będzie mieć gotowego i dobrego scenariusza. Teraz podkreśla, jak istotne jest skupienie się na tym, co jest faktycznie ważne dla Mrocznego Rycerza, a nie tylko wizualnych drobnostkach, które jednym się spodobają, a drugim nie. A co Wy o tym sądzicie?

