Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Takiego Batmana chcą fani - oto 3 najważniejsze elementy. Gunn: "Wszystkie one są mniej ważne od..."

James Gunn wymienił trzy najczęściej powtarzane życzenia fanów dotyczące nowej wersji Batmana, która ma zadebiutować w ramach DCU. Co to za rzeczy i czy są one równie ważne dla kierownika całego uniwersum?
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  DCU 
batman james gunn
1. Batman: Maska Batmana fot. Warner Bros.
Reklama

Fani Mrocznego Rycerza muszą uzbroić się w cierpliwość. Premiera Batmana 2 od Matta Reevesa dopiero w 2027 roku, a zdjęcia do niej jeszcze się nie rozpoczęły. Z kolei o wersji z DCU na razie nie zdradzono żadnych informacji poza tytułem, reżyserem i ogólnym zarysem, który mógł już ulec zmianie. Pierwotnie mówiono, że w ramach uniwersum Jamesa Gunna powstanie film o Batmanie i jego synu, a nie można wykluczyć, że to się jednak zmieniło, bo chodziły i takie pogłoski po Internecie.

Dlaczego Doom z Avengers: Doomsday wygląda jak Iron Man? Wyjaśnienie fanów Marvela podbija sieć

Fani, jak to fani, mają swoje oczekiwania względem nowej adaptacji. Niektórzy chcą mroku, powagi i podobieństwa do wersji Nolana, Snydera czy Reevesa. Inni chcieliby zobaczyć coś z kompletnie innej bajki, bardziej mitycznego i bezwstydnie komiksowego. James Gunn skorzystał z mediów społecznościowych i zdradził trzy rzeczy, których fani najczęściej wymagają od nowego Batmana. Są to:

  • Kostium w szaro-niebieskim kolorze.
  • Żółte obramowanie wokół symbolu nietoperza na stroju.
  • Białe oczy.

Uważam jednak, że wszystkie te rzeczy są mniej ważne od samej postaci, scenariusza i osoby, która ją zagra. Każda pojedyncza osoba wie, co chciałaby zobaczyć. Nawet najczęstsze życzenie - szaro-niebieskie kostium - jest podzielone też pomiędzy drugą połową osób, którym się nie podoba ten pomysł. Kolejne dwie rzeczy też mnóstwo osób chce zobaczyć, a mnóstwo nie. Trzeba w takim wypadku podjąć decyzje dobre dla tego konkretnego filmu i historii.

James Gunn kontynuuje swoje zdroworozsądkowe podejście do budowania DCU. Wcześniej wielokrotnie podkreślał, że żaden film spod szyldu DC Studios nie dostanie zielonego światła jeśli najpierw nie będzie mieć gotowego i dobrego scenariusza. Teraz podkreśla, jak istotne jest skupienie się na tym, co jest faktycznie ważne dla Mrocznego Rycerza, a nie tylko wizualnych drobnostkach, które jednym się spodobają, a drugim nie. A co Wy o tym sądzicie?

Kto nowym Batmanem w DCU? Oto typy fanów

10. Tyler Hoechlin

Od Człowieka ze stali do Mrocznego Rycerza? Zdaniem fanów aktor ma w sobie wymaganą do tej roli charyzmę, ale jego angaż jest raczej niemożliwy.

arrow-left
10. Tyler Hoechlin
fot. CW
arrow-right

Źródło: comicbook.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  DCU 
batman james gunn
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 God of War
-

God of War - wiemy, kto wyreżyseruje pierwsze odcinki. Pracował nad najlepszym serialem 2024 roku

2 Sadie Sink
-
Plotka

Miesiąc premiery zwiastuna Spider-Mana 4 ujawniony. Postać Sadie Sink to nie antagonistka?

3 Frozen - zdjęcie
-
Plotka

Kraina lodu dostanie aktorski remake? Nowe doniesienia o planach Disneya

4 Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
-

Nadchodzą piąte urodziny Cyberpunk 2077. CD Projekt może szykować jakieś ogłoszenie z tej okazji

5 Avatar: Ogień i popiół
-

Nowy klip z Avatar: Ogień i popiół. Złoczyńcy łączą siły

6 Iron Man - Tony Stark
-
Spoilery

Dlaczego Doom z Avengers: Doomsday wygląda jak Iron Man? Wyjaśnienie fanów Marvela podbija sieć

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e231

Moda na sukces

s08e07

FBI

s28e15

The Voice

s42e312

Ridiculousness

s42e313

Ridiculousness

s42e311

Ridiculousness

s42e308

Ridiculousness

s42e309

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Thief VR: Legacy of Shadows

04

gru

Gra

Thief VR: Legacy of Shadows
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jana Kramer
Jana Kramer

ur. 1983, kończy 42 lat

Steven Bauer
Steven Bauer

ur. 1956, kończy 69 lat

Keith Szarabajka
Keith Szarabajka

ur. 1952, kończy 73 lat

Joe Lo Truglio
Joe Lo Truglio

ur. 1970, kończy 55 lat

Alfie Enoch
Alfie Enoch

ur. 1988, kończy 37 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

5

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

6

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

7

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

9

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

10

Stranger Things - o której godzinie będą premiery nowych odcinków I, II i III części 5. sezonu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV