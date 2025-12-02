Takiego Batmana chcą fani - oto 3 najważniejsze elementy. Gunn: "Wszystkie one są mniej ważne od..."

Fani Mrocznego Rycerza muszą uzbroić się w cierpliwość. Premiera Batmana 2 od Matta Reevesa dopiero w 2027 roku, a zdjęcia do niej jeszcze się nie rozpoczęły. Z kolei o wersji z DCU na razie nie zdradzono żadnych informacji poza tytułem, reżyserem i ogólnym zarysem, który mógł już ulec zmianie. Pierwotnie mówiono, że w ramach uniwersum Jamesa Gunna powstanie film o Batmanie i jego synu, a nie można wykluczyć, że to się jednak zmieniło, bo chodziły i takie pogłoski po Internecie.
Fani, jak to fani, mają swoje oczekiwania względem nowej adaptacji. Niektórzy chcą mroku, powagi i podobieństwa do wersji Nolana, Snydera czy Reevesa. Inni chcieliby zobaczyć coś z kompletnie innej bajki, bardziej mitycznego i bezwstydnie komiksowego. James Gunn skorzystał z mediów społecznościowych i zdradził trzy rzeczy, których fani najczęściej wymagają od nowego Batmana. Są to:
- Kostium w szaro-niebieskim kolorze.
- Żółte obramowanie wokół symbolu nietoperza na stroju.
- Białe oczy.
James Gunn kontynuuje swoje zdroworozsądkowe podejście do budowania DCU. Wcześniej wielokrotnie podkreślał, że żaden film spod szyldu DC Studios nie dostanie zielonego światła jeśli najpierw nie będzie mieć gotowego i dobrego scenariusza. Teraz podkreśla, jak istotne jest skupienie się na tym, co jest faktycznie ważne dla Mrocznego Rycerza, a nie tylko wizualnych drobnostkach, które jednym się spodobają, a drugim nie. A co Wy o tym sądzicie?
Źródło: comicbook.com