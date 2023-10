Będzie film o Dariuszu "Tigerze" Michalczewskim. Ruszyły prace

foto. TVN / Dzień Dobry TVN

Ostatnio producenci i reżyserzy coraz gorliwiej szukają ciekawych i oryginalnych historii opartych na faktach. Zwłaszcza takich, w których można przedstawić biografię jakiegoś dobrze znanego bohatera. Jak udało nam się ustalić, niedawno ruszyły prace nad nową sportową fabułą. Film będzie opowiadać o życiu i karierze sportowej boksera Dariusza Michalczewskiego zwanego "Tigerem". O tym, że taki projekt powstanie, jakiś czas temu pochwalił się sam sportowiec na jednym z portali społecznościowych.

Specjalnie dla Was chcę uchylić rąbka tajemnicy, co szykuję w 2023 roku! Często pytaliście, a ja milczałem. 2023 to czas, w którym pracujemy nad filmem o Darku "Tigerze" Michalczewskim! Zaskoczeni? Mam nadzieję. Krok po kroku będę zdradzał Wam gorące newsy na ten temat

– czytamy w krótkim oświadczeniu.

Jak udało nam się ustalić, prace nad produkcją są już na zaawansowanym poziomie. Film ma roboczy tytuł Bokser. Wybrano obsadę i reżysera. W "Tigera" wcieli się aktor Eryk Kulm Jr., który zachwycił wszystkich znakomitą kreacją w Filipie. Partnerować mu będą m.in. Eryk Lubos i Adam Woronowicz. Za kamerą stanie Mitja Okorn – reżyser takich hitów jak Planeta singli i Listy do M. Producentem natomiast jest Maciej Kawulski, reżyser takich filmów jak Underdog, Jak pokochałam gangstera czy nadchodzącej nowej wersji Akademi Pana Kleksa.

Dariusz "Tiger" Michalczewski – kim jest?

Dariusz Michalczewski w swojej bokserskiej karierze stoczył 50 walk, z czego 48 wygrał. Co ciekawe, dwie porażki przytrafiły mu się na samym końcu jego zmagań na ringu. Po zakończeniu przygody ze sportem z rozmachem wszedł do świata biznesu. Otworzył pub Tiger w Gdańsku, a następnie w Warszawie i Szczecinie, stworzył też dużą siłownię w gdańskim Manhattanie.