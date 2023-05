Bezimienny po raz trzeci: Chmielarz wraca do swojej serii sensacyjnej

Marginesy

Wojciech Chmielarz jest kojarzony przede wszystkimi z kryminałami i thrillerami psychologicznymi, ale od czasu do czasu sięga też po inne gatunki. Przykładem na to jest seria o Bezimiennym będąca cyklem powieści sensacyjnych.

Na cykl o bezimiennym bohaterze składają się dwie wydane powieści (Prosta sprawa, Dług honorowy) oraz zapowiedziana na koniec miesiąca część trzecia pt. Za granicą.

Schemat dwóch pierwszych powieści był podobny: bohater zostaje wplątany w szereg miejscowych układów. Za pomocą sprytu i pięści musi rozwiązać skomplikowaną sytuację i zaprowadzić sprawiedliwość... a przynajmniej jej namiastkę.

Czy tak samo będzie w trzecim tomie? Przekonamy się podczas lektury, ale opis sugeruje nieco inne, duszne i pikantne klimaty w wakacyjnej scenerii. Premiera Za granicą już 31 maja nakładem wydawnictwa Marginesy.

Za granicą - okładka i opis książki

Źródło: Marginesy

Upalne lato, bezkres chorwackiego nieba, beztroska, plaża i morze – tak wygląda raj, do którego przyjeżdżają na wakacje Daria z Markiem. Mieli mieć czas tylko dla siebie i syna, ale na miejscu poznają Szwedów: Johana i jego dużo młodszą seksowną żonę Verę. W dodatku Marek dostaje nagłą lukratywną propozycję zawodową i pogrąża się w pracy. W tym czasie Daria zbliża się do nowo poznanych ludzi. I z dnia na dzień jest nimi coraz bardziej zafascynowana. Pewnego wieczoru zostaje zaproszona do nich na kolację. Późnej atmosfera szybko staje się duszna od niewypowiedzianych pragnień, pożądania, zazdrości i poczucia odrzucenia. Chorwackie słońce rozpala zmysły i doprowadza ludzi do szaleństwa.

Które z nich ulegnie mu jako pierwsze? Jedno jest pewne – nie wszyscy wrócą do domu. Nie wszyscy przeżyją. To pierwsze i ostatnie takie lato w ich życiu.

W którym momencie fascynacja drugą osobą zamienia się w obsesję? Jak daleko można się posunąć, żeby zdobyć to, czego się pragnie? Czy pożądanie może smakować zemstą?

Opowieść o opętaniu i odrzuceniu, o tym, że nasze pragnienia mogą zniszczyć życie, a to, co wydaje się spełnieniem marzeń, szybko może stać się przekleństwem.

Czy rozbudzona w słońcu seksualność, pikantne tajemnice i pragnienie namiętności zmienią życie pary polskich trzydziestolatków z dużego miasta?