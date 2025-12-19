fot. Netflix

Reklama

Netflix oficjalnie dał zielone światło na realizację drugiego sezonu serialu Bitwa samurajów. Jest to efekt sukcesu na całym świecie, bo projekt stał się światowym hitem. Królował w Top 10 platformy w 88 krajach. Przeszedł też do historii jako pierwszy japoński serial wyróżniony nominacją do nagrody Critics Choice.

Bitwa samurajów - recenzja 1. sezonu

Bitwa samurajów - sukces serialu

Okada Junichi pełni rolę głównego aktora, producenta oraz choreografa scen akcji. W oświadczeniu tak skomentował decyzję Netflixa:

Bitwa samurajów - Cieszę się, żespodobała się widzom na całym świecie i że dostaliśmy drugi sezon. Jestem podekscytowany, mogąc wrócić do tego szalonego świata i ponownie ruszyć do bitwy z ekipą produkcyjną. Mamy nadzieję sprawić, że nowy sezon będzie jeszcze bardziej energiczny i napakowany akcją.

Reżyser serialu natomiast obiecuje, że drugi sezon będzie większy w skali i lepszy od pierwszego. Przypomnijmy, że Bitwa samurajów oparta jest na cyklu powieści Imamury Shōgo pod tytułem Ikusagami, który ma cztery tomy. Twórcy mają więc materiał na więcej sezonów.