Netflix oficjalnie dał zielone światło na realizację drugiego sezonu serialu Bitwa samurajów. Jest to efekt sukcesu na całym świecie, bo projekt stał się światowym hitem. Królował w Top 10 platformy w 88 krajach. Przeszedł też do historii jako pierwszy japoński serial wyróżniony nominacją do nagrody Critics Choice.
Okada Junichi pełni rolę głównego aktora, producenta oraz choreografa scen akcji. W oświadczeniu tak skomentował decyzję Netflixa:
Reżyser serialu natomiast obiecuje, że drugi sezon będzie większy w skali i lepszy od pierwszego. Przypomnijmy, że Bitwa samurajów oparta jest na cyklu powieści Imamury Shōgo pod tytułem Ikusagami, który ma cztery tomy. Twórcy mają więc materiał na więcej sezonów.
