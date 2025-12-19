Reklama
Bitwa samurajów - będzie 2. sezon. Japoński serial jest światowym hitem

Bitwa samurajów wzbudziła wielkie emocje na Netflixie, osiągając popularność na całym świecie i zbierając bardzo dobre opinie. Nic więc dziwnego, że po takim sukcesie platforma oficjalnie to ogłosiła: powstanie 2. sezon i zobaczymy zapowiadaną w fabule dalszą część szalonych wydarzeń.
Bitwa samurajów fot. Netflix
Netflix oficjalnie dał zielone światło na realizację drugiego sezonu serialu Bitwa samurajów. Jest to efekt sukcesu na całym świecie, bo projekt stał się światowym hitem. Królował w Top 10 platformy w 88 krajach. Przeszedł też do historii jako pierwszy japoński serial wyróżniony nominacją do nagrody Critics Choice.

Bitwa samurajów - recenzja 1. sezonu

Bitwa samurajów - sukces serialu

Okada Junichi pełni rolę głównego aktora, producenta oraz choreografa scen akcji. W oświadczeniu tak skomentował decyzję Netflixa:

- Cieszę się, że Bitwa samurajów spodobała się widzom na całym świecie i że dostaliśmy drugi sezon. Jestem podekscytowany, mogąc wrócić do tego szalonego świata i ponownie ruszyć do bitwy z ekipą produkcyjną. Mamy nadzieję sprawić, że nowy sezon będzie jeszcze bardziej energiczny i napakowany akcją.

Reżyser serialu natomiast obiecuje, że drugi sezon będzie większy w skali i lepszy od pierwszego. Przypomnijmy, że Bitwa samurajów oparta jest na cyklu powieści Imamury Shōgo pod tytułem Ikusagami, który ma cztery tomy. Twórcy mają więc materiał na więcej sezonów.

Źródło: variety.com

