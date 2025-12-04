fot. Netflix

Marvel Studios szykuje się do nadchodzącej premiery 4. filmu ze Spider-Manem Toma Hollanda. Kilkukrotnie mówiono już o wprowadzeniu do Kinowego Uniwersum Marvela Milesa Moralesa, czyli innego herosa, który nosił miano Pajączka w komiksach, a także filmach animowanych, które stały się globalnymi hitami na całym świecie i wypromowały tę postać. Kevin Feige i Tom Holland sami mówili, że nie mogą się doczekać debiutu tego młodego herosa w MCU. Fani od lat poszukują idealnego odtwórcy do tej roli. Jeden z najpopularniejszych kandydatów sam właśnie wyraził chęć wcielenia się w Spider-Mana.

Caleb McLaughlin to gwiazda serialu Stranger Things, który doczekał się finałowego sezonu. Jego druga część ma zadebiutować w Boże Narodzenie. Aktor jednak nieustannie promuje widowisko Netflixa w rozmaitych programach. W programie TIME zadano różne pytania członkom obsady Stranger Things. Jedno z nich dotyczyło wymarzonej roli Caleba McLaughlina. Chociaż sam aktor wskazał na Avatara Jamesa Camerona, to przyznał, że inną wymarzoną rolą jest właśnie Spider-Man w wersji Milesa Moralesa.

Wielu fanów Milesa Moralesa obserwowało poczynania Caleba McLaughlina już od pierwszych sezonów Stranger Things, gdy był jeszcze nastolatkiem. Już wtedy pasował do roli nowego Spider-Mana. Podzielacie te opinie, a może wolelibyście kogoś innego zobaczyć?