Aktorka nie powróci w 2. sezonie Ahsoki. "Niestety nie byli w stanie wesprzeć samotnej matki"

Claudia Black w 1. sezonie serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka wcielała się w postać jednej z Nocnych Sióstr, które pomagały Thrawnowi w tworzeniu nieumarłych szturmowców. Ostatecznie udało im się również wydostać z planety Peridea i powrócić na Dathomirę, do swojego domu. Wszystko wskazywało na to, że to nie koniec planów Thrawna na Nocne Siostry. Aktorka jednak nie powróci w 2. sezonie. Wszystko z powodu pieniędzy.

W rozmowie z Bleeding Cool otwarcie przyznała, że nie powróci do produkcji z powodu płacy. Disney i Lucasfilm nie zgodzili się na zapłacenie aktorce tyle ile potrzebowała:

Dali zielone światło 2. sezonowi i miałam w nim powrócić, ale Disney, który strukturalnie podchodzi teraz inaczej do wielu rzeczy, nie był w stanie zapłacić mi jako samotnej matce tyle ile potrzebowałam. Mieszkam w Los Angeles, a zdjęcia kręcono w Londynie. To było dla mnie bardzo smutne. Wysłałam maila do Dave'a Filoniego i podziękowałam mu za przygodę. Każdy z lat 70 i 80, tak jak ja, był zawsze fanem Gwiezdnych Wojen i to świetna piaskownica do zabawy. Jestem wdzięczna, że mogłam pracować w ramach tego uniwersum. Poznałam przemiłych ludzi, reżyserów i ciekawym doświadczeniem była praca z The Volume. To bardzo smutne nie móc kontynuować tej przygody. Nazywają to "showbiznesem" z dobrego powodu. W 90% liczy się sam biznes. Niestety nie byli w stanie wesprzeć samotnej matki i jest mi przykro z tego powodu, ale rozumiem, jakie działania wymusza rynek. To są delikatne czasy, gdzie cudem jest, gdy stać kogoś na samo wyprodukowanie jakiejś rzeczy. Każdy musiał po prostu ruszyć dalej.

