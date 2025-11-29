Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Aktorka nie powróci w 2. sezonie Ahsoki. "Niestety nie byli w stanie wesprzeć samotnej matki"

W 2. sezonie serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka zabraknie aktorki Claudii Black, która wcielała się w ważną postać w oryginalnej serii. Co było powodem? Aktorka transparentnie o wszystkim opowiedziała.
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Claudia Black 
Gwiezdne Wojny: Ahsoka
Gwiezdne Wojny: Ahsoka fot. Disney+
Reklama

Claudia Black w 1. sezonie serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka wcielała się w postać jednej z Nocnych Sióstr, które pomagały Thrawnowi w tworzeniu nieumarłych szturmowców. Ostatecznie udało im się również wydostać z planety Peridea i powrócić na Dathomirę, do swojego domu. Wszystko wskazywało na to, że to nie koniec planów Thrawna na Nocne Siostry. Aktorka jednak nie powróci w 2. sezonie. Wszystko z powodu pieniędzy.

Disney ma problem z She-Hulk. Czy nie zobaczymy jej w Avengers: Secret Wars?

W rozmowie z Bleeding Cool otwarcie przyznała, że nie powróci do produkcji z powodu płacy. Disney i Lucasfilm nie zgodzili się na zapłacenie aktorce tyle ile potrzebowała:

Dali zielone światło 2. sezonowi i miałam w nim powrócić, ale Disney, który strukturalnie podchodzi teraz inaczej do wielu rzeczy, nie był w stanie zapłacić mi jako samotnej matce tyle ile potrzebowałam. Mieszkam w Los Angeles, a zdjęcia kręcono w Londynie. To było dla mnie bardzo smutne. Wysłałam maila do Dave'a Filoniego i podziękowałam mu za przygodę. Każdy z lat 70 i 80, tak jak ja, był zawsze fanem Gwiezdnych Wojen i to świetna piaskownica do zabawy. Jestem wdzięczna, że mogłam pracować w ramach tego uniwersum. Poznałam przemiłych ludzi, reżyserów i ciekawym doświadczeniem była praca z The Volume. 

To bardzo smutne nie móc kontynuować tej przygody. Nazywają to "showbiznesem" z dobrego powodu. W 90% liczy się sam biznes. Niestety nie byli w stanie wesprzeć samotnej matki i jest mi przykro z tego powodu, ale rozumiem, jakie działania wymusza rynek. To są delikatne czasy, gdzie cudem jest, gdy stać kogoś na samo wyprodukowanie jakiejś rzeczy. Każdy musiał po prostu ruszyć dalej.

Najsilniejsze postaci z Mandoverse

15. Moff Gideon

arrow-left
15. Moff Gideon
fot. Disney+
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Claudia Black 
Gwiezdne Wojny: Ahsoka
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,4

2023
Gwiezdne Wojny: Ahsoka
Oglądaj TERAZ Gwiezdne Wojny: Ahsoka Przygodowy
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Marvel Studios
-
Plotka

Logo Marvela kluczowe dla całego uniwersum? Zaskakująca plotka

2 Nowy Bond
-
Plotka

To nowy faworyt bukmacherów na Bonda. Wyprzedził wiele znanych nazwisk

3 Star Wars: Starfighter
-

Finałowy akt Star Wars: Starfighter został całkowicie zmieniony. Reżyser jest za to "wdzięczny"

4 Stranger Things - 5. sezon
-
Spoilery

Stranger Things - aktor komentuje przełomowe wydarzenia z Willem. "Jest silniejszy, niż nam się wydaje"

5 She-Hulk
-
Plotka

Disney ma problem z She-Hulk. Czy nie zobaczymy jej w Avengers: Secret Wars?

6 Sunspot
-

X-Meni, których chcemy zobaczyć w MCU. Fani nie mogą dłużej czekać na ich debiut

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s08e09

My Hero Academia

s16e04

Gold Rush: Alaska

s2025e233

Anderson Cooper 360

s2025e47

Firing Line with Margaret Hoover

s21e48

s02e09
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Świąteczny skok

26

lis

Film

Świąteczny skok
Rozdzieleni

26

lis

Film

Rozdzieleni
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Gemma Chan
Gemma Chan

ur. 1982, kończy 43 lat

Lauren German
Lauren German

ur. 1978, kończy 47 lat

Don Cheadle
Don Cheadle

ur. 1964, kończy 61 lat

Anna Faris
Anna Faris

ur. 1976, kończy 49 lat

Jeff Fahey
Jeff Fahey

ur. 1952, kończy 73 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

5

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

6

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Czarna śmierć: o czym jest serial? Obsada, ile odcinków, emisja

10

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV