Night City to miasto legend! Zobaczcie urodzinowy zwiastun Cyberpunk 2077

fot. CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 zadebiutował 10 grudnia 2020 roku, a jego premiera była dość burzliwa. Choć gracze oraz krytycy docenili świat, fabułę i postacie, nie obyło się bez poważnych zastrzeżeń dotyczących warstwy technicznej — przede wszystkim fatalnej optymalizacji na konsolach PlayStation 4 i Xbox One oraz licznych błędów. Twórcy ze studia CD Projekt RED wzięli te głosy do siebie i regularnie publikowali kolejne aktualizacje, stopniowo naprawiając grę i odzyskując zaufanie społeczności.

Z okazji 5. rocznicy premiery Cyberpunk 2077 do sieci trafił nowy, efektowny zwiastun. Podkreśla on, że Night City to „miasto legend”, a także przypomina postacie, które V spotyka podczas swojej przygody.

Warto dodać, że to nie jedyna niespodzianka przygotowana przez CD Projekt RED z okazji urodzin gry. Zapowiedziano również m.in. współpracę z firmą VITURE, a także nową, fizyczną grę karcianą Cyberpunk: The Trading Card Game.

