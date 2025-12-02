Reklama
Nadchodzą piąte urodziny Cyberpunk 2077. CD Projekt może szykować jakieś ogłoszenie z tej okazji

CD Projekt postanowił przypomnieć graczom o urodzinach Solomona Reeda, Songbird oraz... Cyberpunk 2077. Część społeczności doszukuje się w tym drugiego dna i liczy na jakąś zapowiedź z okazji 5. rocznicy premiery gry.
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  CD Projekt RED 
cd projekt cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077: Ultimate Edition fot. CD Projekt
Bardzo możliwe, że wkrótce doczekamy się ogłoszenia związanego z Cyberpunk 2077. Na oficjalnym profilu gry w serwisie X pojawiła się grafika z kartką z grudniowego kalendarza, na której zaznaczono trzy daty: urodziny Solomona Reeda (12 grudnia), urodziny Songbird (29 grudnia) oraz piątą rocznicę premiery gry, przypadającą na 10 grudnia tego roku. Wpisowi towarzyszy enigmatyczna wzmianka o "ustanowieniu bezpiecznego kanału komunikacji" i  "oczekiwaniu na nadchodzącą transmisję priorytetową”.

Część internautów spekuluje, że z okazji 5. urodzin Cyberpunk 2077 możemy doczekać się zapowiedzi nowej aktualizacji lub dodatkowej zawartości fabularnej. Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to pierwszy tego typu post — przypomnienia o urodzinach postaci z uniwersum pojawiają się regularnie od marca tego roku. Do tej pory nie towarzyszyły im jednak tak tajemnicze opisy, które dodatkowo podsycają ciekawość fanów. Wszystko powinno stać się jasne już za kilka dni. 

Źródło: x.com

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  CD Projekt RED 
cd projekt cyberpunk 2077
