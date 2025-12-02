Nadchodzą piąte urodziny Cyberpunk 2077. CD Projekt może szykować jakieś ogłoszenie z tej okazji

fot. CD Projekt

Bardzo możliwe, że wkrótce doczekamy się ogłoszenia związanego z Cyberpunk 2077. Na oficjalnym profilu gry w serwisie X pojawiła się grafika z kartką z grudniowego kalendarza, na której zaznaczono trzy daty: urodziny Solomona Reeda (12 grudnia), urodziny Songbird (29 grudnia) oraz piątą rocznicę premiery gry, przypadającą na 10 grudnia tego roku. Wpisowi towarzyszy enigmatyczna wzmianka o "ustanowieniu bezpiecznego kanału komunikacji" i "oczekiwaniu na nadchodzącą transmisję priorytetową”.

Część internautów spekuluje, że z okazji 5. urodzin Cyberpunk 2077 możemy doczekać się zapowiedzi nowej aktualizacji lub dodatkowej zawartości fabularnej. Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to pierwszy tego typu post — przypomnienia o urodzinach postaci z uniwersum pojawiają się regularnie od marca tego roku. Do tej pory nie towarzyszyły im jednak tak tajemnicze opisy, które dodatkowo podsycają ciekawość fanów. Wszystko powinno stać się jasne już za kilka dni.