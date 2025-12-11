Cyberpunk 2077 doczeka się swojego Gwinta! Zapowiedziano nową grę karcianą

fot. CD Projekt

Reklama

Przy okazji 5. urodzin Cyberpunka 2077 zapowiedziano nową grę osadzoną w tym uniwersum. Tym razem będzie to fizyczna karcianka tworzona we współpracy z zespołem WeirdCo Games.

ROZWIŃ ▼

W Cyberpunk Trading Card Game gracze będą kolekcjonować karty przedstawiające postacie z Cyberpunka 2077 oraz anime Edgerunners, a następnie wykorzystywać je w pojedynkach. Szczegóły dotyczące zasad rozgrywki nie zostały jeszcze ujawnione, jednak podkreślono, że gra powstaje w ścisłej współpracy z CD Projekt RED.

Od samego początku prac nad grą ściśle współpracowaliśmy z CD Projekt Red. To idealny partner — możesz nawet zobaczyć tych samych niesamowitych artystów, którzy tworzyli Cyberpunk 2077, Cyberpunk: Edgerunners i inne projekty, tym razem jako ilustratorów w Cyberpunk TCG! Każdy element tej karcianki nosi charakterystyczny, dopracowany styl RED, dzięki czemu otrzymujesz w pełni autentyczne cyberpunkowe doświadczenie - powiedział Elliot Cook z WeirdCo w rozmowie dla IGN.

Na premierę Cyberpunk Trading Card Game prawdopodobnie będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Na razie zapowiedziano, że wkrótce ruszy kampania crowdfundingowa w serwisie Kickstarter. Zainteresowani mogą również zapisać się na listę mailingową na oficjalnej stronie, dzięki czemu otrzymają darmową kartę Lucy.