Cyberpunk 2077 doczeka się swojego Gwinta! Zapowiedziano nową grę karcianą
Cyberpunk Trading Card Game to karcianka z postaciami znanymi zarówno z Cyberpunk 2077, jak i anime Cyberpunk Edgerunners. Zapowiedziano, że zbiórka na grę wkrótce pojawi się na Kickstarterze.
Przy okazji 5. urodzin Cyberpunka 2077 zapowiedziano nową grę osadzoną w tym uniwersum. Tym razem będzie to fizyczna karcianka tworzona we współpracy z zespołem WeirdCo Games.
W Cyberpunk Trading Card Game gracze będą kolekcjonować karty przedstawiające postacie z Cyberpunka 2077 oraz anime Edgerunners, a następnie wykorzystywać je w pojedynkach. Szczegóły dotyczące zasad rozgrywki nie zostały jeszcze ujawnione, jednak podkreślono, że gra powstaje w ścisłej współpracy z CD Projekt RED.
Każdy element tej karcianki nosi charakterystyczny, dopracowany styl RED, dzięki czemu otrzymujesz w pełni autentyczne cyberpunkowe doświadczenie - powiedział Elliot Cook z WeirdCo w rozmowie dla IGN.
Na premierę Cyberpunk Trading Card Game prawdopodobnie będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Na razie zapowiedziano, że wkrótce ruszy kampania crowdfundingowa w serwisie Kickstarter. Zainteresowani mogą również zapisać się na listę mailingową na oficjalnej stronie, dzięki czemu otrzymają darmową kartę Lucy.
Źródło: x.com, ign.com
