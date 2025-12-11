placeholder
Cyberpunk 2077 doczeka się swojego Gwinta! Zapowiedziano nową grę karcianą

Cyberpunk Trading Card Game to karcianka z postaciami znanymi zarówno z Cyberpunk 2077, jak i anime Cyberpunk Edgerunners. Zapowiedziano, że zbiórka na grę wkrótce pojawi się na Kickstarterze.
Paweł Krzystyniak
Cyberpunk Trading Card Game fot. CD Projekt
Przy okazji 5. urodzin Cyberpunka 2077 zapowiedziano nową grę osadzoną w tym uniwersum. Tym razem będzie to fizyczna karcianka tworzona we współpracy z zespołem WeirdCo Games.

W Cyberpunk Trading Card Game gracze będą kolekcjonować karty przedstawiające postacie z Cyberpunka 2077 oraz anime Edgerunners, a następnie wykorzystywać je w pojedynkach. Szczegóły dotyczące zasad rozgrywki nie zostały jeszcze ujawnione, jednak podkreślono, że gra powstaje w ścisłej współpracy z CD Projekt RED.

Od samego początku prac nad grą ściśle współpracowaliśmy z CD Projekt Red. To idealny partner — możesz nawet zobaczyć tych samych niesamowitych artystów, którzy tworzyli Cyberpunk 2077, Cyberpunk: Edgerunners i inne projekty, tym razem jako ilustratorów w Cyberpunk TCG!

Każdy element tej karcianki nosi charakterystyczny, dopracowany styl RED, dzięki czemu otrzymujesz w pełni autentyczne cyberpunkowe doświadczenie - powiedział Elliot Cook z WeirdCo w rozmowie dla IGN. 

Na premierę Cyberpunk Trading Card Game prawdopodobnie będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Na razie zapowiedziano, że wkrótce ruszy kampania crowdfundingowa w serwisie Kickstarter. Zainteresowani mogą również zapisać się na listę mailingową na oficjalnej stronie, dzięki czemu otrzymają darmową kartę Lucy.

Źródło: x.com, ign.com

Paweł Krzystyniak
