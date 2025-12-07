Przeczytaj w weekend
placeholder
placeholder

Co z filmami DCU po przejęciu przez Netflixa? Wiemy, jaka jest przyszłość DC Studios

Netflix przejmuje Warner Bros., więc gdy zakup zostanie sfinalizowany, wszystkie filmowe rzeczy związane z korporacją będą należeć do platformy streamingowej, w tym DC Studios. Pojawiły się informacje o tym, co dalej z nimi po przejęciu przez giganta streamingowego.
placeholder
placeholder
Adam Siennica
Tagi:  superman 
DCU netflix
3. Superman włada światem? fot. DC Studios
W grudniu 2025 roku ogłoszono, że Netflix wygrał wojnę o Warner Bros. i przejmie filmową część korporacji Warner Bros. Discovery. Ta nowina wzbudziła wiele pytań: co z DC Studios, które jest dowodzone przez Jamesa Gunna oraz Petera Safrana?

Przyszłość DC Studios

Peter Safran tak skomentował sytuację w rozmowie z portalem Bloomberg:

- To, co czyni nas niezastąpionymi, to umysł Jamesa Gunna. Jest architektem tej wielkiej wizji.

James Gunn na to:

- Społeczne doświadczenie kinowe jest czymś niezwykle ważnym i pasującym do naszych wielkich filmowych widowisk.

Netflix przejmie Warner Bros. O co chodzi?

David Zaslav, który po przejęciu WB przez Netfliksa pozostanie prezesem Warner Bros. Discovery, tak powiedział o przyszłości DC Studios:

- Praca Jamesa i Petera, ich kreatywna wizja, jest przekonująca i oferuje wspaniały zwrot ekonomiczny. Nie ma innej treści intelektualnej, którą mamy, niż to bogactwo oferowane przez DC. Nie ma nikogo innego w branży, kto potrafiłby opowiadać historie z taką samą wyobraźnią i ekscytacją.

DCU będzie więc dalej rozwijane, a James Gunn i Peter Safran będą kontynuować swoją pracę. W 2026 roku czekają nas dwa kinowe filmy uniwersum - Supergirl oraz horror Clayface. Natomiast Superman został najbardziej dochodowym filmem superbohaterskim 2025 roku, pokonując Marvela.

Bloomberg donosi, że Gunn i Safran nie brali udziału w rozmowach o sprzedaży Warner Bros. Discovery, ale temat DC był w niej kluczowy.

Przypomnijmy, że fakt przejmowania Warner Bros. przez Netflixa nie oznacza, że to od razu wchodzi w życie. Cały cykl formalności może zająć ponad rok.

Źródło: Bloomberg

placeholder

Co o tym sądzisz?
placeholder
placeholder

placeholder

placeholder

