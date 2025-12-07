W grudniu 2025 roku ogłoszono, że Netflix wygrał wojnę o Warner Bros. i przejmie filmową część korporacji Warner Bros. Discovery. Ta nowina wzbudziła wiele pytań: co z DC Studios, które jest dowodzone przez Jamesa Gunna oraz Petera Safrana?
Przyszłość DC Studios
Peter Safran tak skomentował sytuację w rozmowie z portalem Bloomberg:
James Gunn na to:
Netflix przejmie Warner Bros. O co chodzi?
David Zaslav, który po przejęciu WB przez Netfliksa pozostanie prezesem Warner Bros. Discovery, tak powiedział o przyszłości DC Studios:
DCU będzie więc dalej rozwijane, a James Gunn i Peter Safran będą kontynuować swoją pracę. W 2026 roku czekają nas dwa kinowe filmy uniwersum - Supergirl oraz horror Clayface. Natomiast Superman został najbardziej dochodowym filmem superbohaterskim 2025 roku, pokonując Marvela.
Bloomberg donosi, że Gunn i Safran nie brali udziału w rozmowach o sprzedaży Warner Bros. Discovery, ale temat DC był w niej kluczowy.
Przypomnijmy, że fakt przejmowania Warner Bros. przez Netflixa nie oznacza, że to od razu wchodzi w życie. Cały cykl formalności może zająć ponad rok.
Źródło: Bloomberg