Frank West powróci? Capcom ma pracować nad nową odsłoną Dead Rising

Według najnowszych doniesień branżowych, japoński gigant Capcom pracuje nad kolejną, pełnoprawną częścią kultowej serii Dead Rising.
Michał Czubak
Michał Czubak
capcom 
Dead Rising plotka
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Dead Rising źródło: Capcom
Informację jako pierwszy podał serwis MP1st, a doniesienia te zostały częściowo zweryfikowane przez redakcję VGC za pośrednictwem ich własnych źródeł. Co kluczowe dla miłośników marki, projekt ten nie jest kolejnym odświeżeniem czy remakiem, lecz zupełnie nową, główną odsłoną serii akcji o zombie.

Szczegóły dotyczące fabuły brzmią intrygująco i wpisują się w satyryczny, przerysowany klimat znany z poprzednich części. West ma trafić do Hollywood. Rozgrywka będzie toczyć się głównie na terenie „ogromnego, zamkniętego kompleksu studia filmowego”. Główny antagonista niezapowiedzianej gry z serii Dead Rising ma zmuszać Franka oraz innych ocalałych do udziału w serii śmiertelnych prób i wyzwań. Wszystkie te okrucieństwa mają służyć jednemu celowi – złoczyńca pragnie w ten sposób nakręcić swój „film idealny”.

Na tę chwilę Capcom nie komentuje sprawy. Czas, w którym wypłynęły informacje o nowej odsłonie cyklu nie jest przypadkowy. Być może jest to kontrolowany wyciek przed galą The Game Awards, gdzie nowe przygody Franka Westa mogą zostać oficjalnie zaprezentowane.

Źródło: MP1st

Co o tym sądzisz?
naEKRANIE Poleca

