Deadpool & Wolverine miał gigantyczny budżet! Ile tak naprawdę zarobił?

Wydawało się, że wynik powyżej miliarda w globalnym box office stawał Deadpool & Wolverine wśród najbardziej dochodowych produkcji Marvela. Ujawniony budżet wskazuje jednak na coś zgoła innego. Ile naprawdę zarobił ten blockbuster?
Wiktor Stochmal
2. Deadpool & Wolverine (1.338 mld) fot. Marvel Studios
Deadpool & Wolverine był największym filmem od Marvel Studios w 2024 roku i jednym z dwóch w roku, któremu udało się przekroczyć granicę miliarda dolarów wpływów z globalnego box office. Forbes ujawnił jednak nowe informacje, które rzucają cień na to, ile Disney faktycznie zarobił na tej produkcji. Okazuje się bowiem, iż koszt jej wyprodukowania był gigantyczny, sytuując ją w gronie najdroższych filmów w historii kina.

X-Men w końcu jako drużyna w Avengers: Doomsday. Aktor ma nadzieję powrócić do roli w przyszłości

Na początku wydawało się, że Deadpool & Wolverine kosztował tyle samo, co większość wysokobudżetowych blockbusterów Marvela, czyli w granicach 200-250 mln dolarów. Ta kwota została jednak przekroczona aż dwukrotnie wedle danych pozyskanych przez Forbesa. Ich zdaniem za samo wyprodukowanie filmu, bez kosztów jego promocji, zapłacono gigantyczne 533.7 mln dolarów. Po odjęciu ulgi podatkowej w wysokości 104.7 mln dolarów, nadal daje to wynik w wysokości 429 mln dolarów. Wśród tych kosztów była miesięczna opłata dla 105 członków ekipy produkcyjnej, która wyniosła 11.2 mln dolarów.

Disney nie zdradza zwykle kosztów swoich kampanii promocyjnych, ale wydzielono trzy różne widełki. 

  • Umiarkowana - 100 mln dolarów
  • Standardowa - 150 mln dolarów
  • Agresywna - 200 mln dolarów

Zważywszy na to, iż przed premierą o Deadpool & Wolverine było głośno praktycznie wszędzie, można założyć, że Disney wyłożył niebagatelne pieniądze na promocję swojego widowiska. Jeśli tak było, to po dodaniu kosztów promocji całe stworzenie i wypromowanie filmu kosztowało Disneya aż 629 mln dolarów

Ile naprawdę zarobił Deadpool & Wolverine?

Spójrzmy teraz na przychody. Deadpool & Wolverine w globalnym box office zarobił 1.338 mld dolarów. Wydawało się to ogromną kwotą, która z pewnością powinna przynieść Disneyowi sporo zysku. Po poznaniu kosztów produkcji warto jednak wziąć tę kwestię pod lupę. W USA jedynie około połowa przychodu z biletów trafia do studia, które je wyprodukowało. Zatem dzieląc wynik blockbustera Shawna Levy'ego, Marvel i Disney zarobili łącznie 669 mln dolarów "na czysto".

W przypadku policzenia faktycznego dochodu wystarczy odjąć to, ile film kosztował od zysku w kinach, który trafił bezpośrednio do kieszeni studia. Wzięto tu pod uwagę wszystkie opcje kampanii marketingowej. Oznacza to, że Deadpool & Wolverine mógł dać Disneyowi zysk w wysokości:

  • 140 mln dolarów w przypadku "umiarkowanej" kampanii promocyjnej
  • 90 mln dolarów w przypadku "standardowej"
  • 40 mln dolarów w przypadku "agresywnej"

To nadal niezłe liczby, ale zdecydowanie mniejsze od tego, co sądzono, gdyby film kosztował tyle, co inne produkcje Marvela. Należy jeszcze wziąć pod uwagę zysk z innych źródeł - sprzedaży zabawek, gadżetów, koszulek, figurek i tym podobnych. Bez wątpienia Deadpool & Wolverine nie wyrządził krzywdy Disneyowi i nie stracił w box office, ale ryzyko przy takim budżecie było gigantyczne.

Ranking filmów Marvela

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
