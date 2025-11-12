Lepiej nie rozkopywać płytkich grobów: nadchodzi nowy horror Lewandowskiego
Gotowi na mocną dawkę grozy, napięcia i niesamowitego klimatu? Już niebawem ukaże się powieść Diabelstwò Macieja Lewandowskiego.
Maciej Lewandowski jest pisarzem fantastyki z kilkunastoletnim stażem. Na koncie ma opowiadania i kilka powieści - w tym Cienie Nowego Orleanu czy wydany w zeszłym roku Grzechòt.
I właśnie w klimacie tej ostatniej książki jest nowa powieść Macieja Lewandowskiego. W powieści zatytułowanej Diabelstwò przeniesiemy się nad Bałtyk i zostaniemy otoczeni jesienną atmosferą. Przed bohaterami - Mają, Kubą i Sławkiem - pojawi się nowe wyzwanie i zarazem koszmar: nawiedzony dom i żądna zemsty wiedźma, która powróciła, by wyrównać stare rachunki. Ale to dopiero początek…
Diabelstwò ukaże się nakładem wydawnictwa Mięta już 19 listopada. Książka ukaże się w twardej oprawie i z ilustrowanymi brzegami.
Diabelstwò - opis i okładka
Czartyże to miasteczko, gdzie przeszłość nie śpi, a zło tylko czeka na odpowiedni moment, by znów wypełznąć z cienia. Czarna wołga stoczyła się do piekła, wakacje się skończyły. To jednak nie koniec wspólnej drogi Mai, Kuby i Sławka.
Czy Czartyże pochłonie ciemność i wiedźmie upiory wychodzące z mgły?
