placeholder
Reklama
placeholder

Lepiej nie rozkopywać płytkich grobów: nadchodzi nowy horror Lewandowskiego

Gotowi na mocną dawkę grozy, napięcia i niesamowitego klimatu? Już niebawem ukaże się powieść Diabelstwò​ Macieja Lewandowskiego.
placeholder
Reklama
placeholder
Tymoteusz Wronka
Tymoteusz Wronka
Tagi:  horror 
maciej lewandowski mięta
Diabelstwò Mięta
Reklama

Maciej Lewandowski jest pisarzem fantastyki z kilkunastoletnim stażem. Na koncie ma opowiadania i kilka powieści - w tym Cienie Nowego Orleanu czy wydany w zeszłym roku Grzechòt.

I właśnie w klimacie tej ostatniej książki jest nowa powieść Macieja Lewandowskiego. W powieści zatytułowanej Diabelstwò przeniesiemy się nad Bałtyk i zostaniemy otoczeni jesienną atmosferą. Przed bohaterami - Mają, Kubą i Sławkiem - pojawi się nowe wyzwanie i zarazem koszmar: nawiedzony dom i żądna zemsty wiedźma, która powróciła, by wyrównać stare rachunki. Ale to dopiero początek…

Diabelstwò ukaże się nakładem wydawnictwa Mięta już 19 listopada. Książka ukaże się w twardej oprawie i z ilustrowanymi brzegami.

Diabelstwò - opis i okładka

DiabelstwòŹródło: Mięta

Czartyże to miasteczko, gdzie przeszłość nie śpi, a zło tylko czeka na odpowiedni moment, by znów wypełznąć z cienia. Czarna wołga stoczyła się do piekła, wakacje się skończyły. To jednak nie koniec wspólnej drogi Mai, Kuby i Sławka.

Nad Bałtyk i do Czartyży dotarła jesień – pora, kiedy mgła spowija lasy, a noc zapada zbyt szybko. Przed trojgiem bohaterów nowy koszmar: nawiedzony dom i żądna zemsty wiedźma, która powróciła, by wyrównać stare rachunki. Ale to dopiero początek…

Czy Czartyże pochłonie ciemność i wiedźmie upiory wychodzące z mgły?

Tymoteusz Wronka
Tymoteusz Wronka
Tagi:  horror 
maciej lewandowski mięta
Reklama
placeholder
Powiązane książki
Powiązane osoby

Najnowsze

1 „Tilly Norwood” aktorka AI
-

Twórczyni "aktorki" AI o przyszłości branży. "Żyję w innej przyszłości"

2 Iluzja 3
-

Pierwsze recenzje filmu Iluzja 3. Absurdalna magia i brak logiki, ale dobra rozrywka?

3 Death Stranding 2
-

Z gry do rzeczywistości. Kojima zapowiada prawdziwy egzoszkielet z Death Stranding 2 On The Beach

4 1. Diuna: Część druga – kurs: 1.35
-

Kinowa Diuna kończy zdjęcia, serialowa dopiero je zaczyna. Nowe nazwiska w obsadzie

5 Elden Ring: Nightreign - The Forsaken Hollow
-

Elden Ring Nightreign otrzyma DLC! The Forsaken Hollows wprowadzi nowe postacie i bossów

6 Toy Story 5
-

Toy Story 5 - zwiastun animacji. Zabawki kontra sztuczna inteligencja

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e05

Agenci NCIS

s2025e219

Moda na sukces

s27e07

Wielkie projekty

s04e09

s38e221

Zatoka serc

s42e48

s34e09

Dancing with the Stars

s2025e221

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Lumines Arise

11

lis

Gra

Lumines Arise
Między światłem a cieniem

12

lis

Książka

Między światłem a cieniem
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia

12

lis

Książka

Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
Her Story

12

lis

Film

Her Story
Summer Time Machine Blues

12

lis

Film

Summer Time Machine Blues
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ryan Gosling
Ryan Gosling

ur. 1980, kończy 45 lat

Anne Hathaway
Anne Hathaway

ur. 1982, kończy 43 lat

Cote de Pablo
Cote de Pablo

ur. 1979, kończy 46 lat

Radha Mitchell
Radha Mitchell

ur. 1973, kończy 52 lat

Tamala Jones
Tamala Jones

ur. 1974, kończy 51 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Natalia Muianga ma już doświadczenie w programach telewizyjnych. Co warto o niej wiedzieć?

9

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV