Lepiej nie rozkopywać płytkich grobów: nadchodzi nowy horror Lewandowskiego

Maciej Lewandowski jest pisarzem fantastyki z kilkunastoletnim stażem. Na koncie ma opowiadania i kilka powieści - w tym Cienie Nowego Orleanu czy wydany w zeszłym roku Grzechòt.

I właśnie w klimacie tej ostatniej książki jest nowa powieść Macieja Lewandowskiego. W powieści zatytułowanej Diabelstwò przeniesiemy się nad Bałtyk i zostaniemy otoczeni jesienną atmosferą. Przed bohaterami - Mają, Kubą i Sławkiem - pojawi się nowe wyzwanie i zarazem koszmar: nawiedzony dom i żądna zemsty wiedźma, która powróciła, by wyrównać stare rachunki. Ale to dopiero początek…

Diabelstwò ukaże się nakładem wydawnictwa Mięta już 19 listopada. Książka ukaże się w twardej oprawie i z ilustrowanymi brzegami.

Diabelstwò - opis i okładka

Czartyże to miasteczko, gdzie przeszłość nie śpi, a zło tylko czeka na odpowiedni moment, by znów wypełznąć z cienia. Czarna wołga stoczyła się do piekła, wakacje się skończyły. To jednak nie koniec wspólnej drogi Mai, Kuby i Sławka.

Nad Bałtyk i do Czartyży dotarła jesień – pora, kiedy mgła spowija lasy, a noc zapada zbyt szybko. Przed trojgiem bohaterów nowy koszmar: nawiedzony dom i żądna zemsty wiedźma, która powróciła, by wyrównać stare rachunki. Ale to dopiero początek…

Czy Czartyże pochłonie ciemność i wiedźmie upiory wychodzące z mgły?