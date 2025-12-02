Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Kraina lodu dostanie aktorski remake? Nowe doniesienia o planach Disneya

Czy Disney planuje kolejne aktorskie wersje znanych bajek? Jakie dwa animacje ma w związku z tym na celowniku? I co w końcu z castingiem do Roszpunki? @MyTimeToShineH​ ma dla nas nowe informacje na ten temat.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  kraina lodu 
zaplątani Disney herkules live-action
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Frozen - zdjęcie fot. materiały prasowe
Reklama

Pojawiły się nowe doniesienia na temat planów Disneya na najbliższe lata. Dotyczą oczywiście aktorskich wersji znanych bajek, które weszły do stałego menu Domu Myszki Miki. I wygląda na to, że na razie studio nie planuje uraczyć nas nowymi smakami, ponieważ scooper informuje o co najmniej dwóch nowych live-action. Ma także informacje o castingu do Zaplątanych.

Kiedy poznamy Roszpunkę? 

Kto zagra Roszpunkę w aktorskiej wersji bajki Zaplątani? Disney nie ogłosił jeszcze wyników castingu. Fani za to proponowali takie gwiazdy jak Sabrina Carpenter i Florence Pugh. Wiemy też, że Gigi Hadid starała się wcześniej o rolę. Rozważano też ponoć Arianę Grande, jednak według plotek studio uznało ją za starą. 

Teraz mamy jednak ciekawą aktualizację. Według znanego scoopera @MyTimeToShineH testy do roli potrwają jeszcze co najmniej dwa tygodnie, zanim zapadnie ostateczna decyzja. I wtedy najwcześniej możemy spodziewać się, że studio oficjalnie ujawni nazwisko aktorki, która zagra główną bohaterkę Zaplątanych w aktorskiej wersji. 

Kraina lodu dostanie aktorski remake?

To nie wszystko. @MyTimeToShineH twierdzi, że Disney planuje aktorskie wersje dwóch kolejnych bajek: Krainy lodu i Herkulesa. Co więcej, Dom Myszki Miki bardzo chciałby obsadzić Taylor Swift w roli księżniczki Disneya. Nie wiadomo jednak jakiej. Kogo byście obstawiali, może właśnie Elsę? 

Oczywiście, na razie doniesienia @MyTimeToShineH należy traktować z przymrużeniem oka. Scooper jednak w przeszłości często miał rację. Poza tym raczej łatwo uwierzyć w to, że Dom Myszki Miki nie będzie chciał pozbyć się kury znoszącej złotej jaja. Co prawda Śnieżka była porażką, ale Lilo i Stitch rozbili bank. Aktorskie wersje znanych bajek to raczej łatwy zarobek. 

Szalone teorie z bajek Disneya i Pixara - Tarzan, Elsa i Anna są spokrewnieni?

arrow-left Fot. Disney, Pixar arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  kraina lodu 
zaplątani Disney herkules live-action
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,7

2025
Lilo i Stitch
Oglądaj TERAZ Lilo i Stitch Komedia

2,2

2025
Śnieżka
Oglądaj TERAZ Śnieżka Familijny

7,3

1997
Herkules
Oglądaj TERAZ Herkules Komedia

7,7

2010
Zaplątani
Oglądaj TERAZ Zaplątani Komedia

7,6

2013
Kraina lodu
Oglądaj TERAZ Kraina lodu Komedia
Powiązane osoby

Najnowsze

1 God of War
-

God of War - wiemy, kto wyreżyseruje pierwsze odcinki. Pracował nad najlepszym serialem 2024 roku

2 1. Batman: Maska Batmana
-

Takiego Batmana chcą fani - oto 3 najważniejsze elementy. Gunn: "Wszystkie one są mniej ważne od..."

3 Sadie Sink
-
Plotka

Miesiąc premiery zwiastuna Spider-Mana 4 ujawniony. Postać Sadie Sink to nie antagonistka?

4 Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
-

Nadchodzą piąte urodziny Cyberpunk 2077. CD Projekt może szykować jakieś ogłoszenie z tej okazji

5 Avatar: Ogień i popiół
-

Nowy klip z Avatar: Ogień i popiół. Złoczyńcy łączą siły

6 Iron Man - Tony Stark
-
Spoilery

Dlaczego Doom z Avengers: Doomsday wygląda jak Iron Man? Wyjaśnienie fanów Marvela podbija sieć

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e231

Moda na sukces

s08e07

FBI

s28e15

The Voice

s42e312

Ridiculousness

s42e313

Ridiculousness

s42e311

Ridiculousness

s42e308

Ridiculousness

s42e309

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Thief VR: Legacy of Shadows

04

gru

Gra

Thief VR: Legacy of Shadows
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jana Kramer
Jana Kramer

ur. 1983, kończy 42 lat

Steven Bauer
Steven Bauer

ur. 1956, kończy 69 lat

Keith Szarabajka
Keith Szarabajka

ur. 1952, kończy 73 lat

Joe Lo Truglio
Joe Lo Truglio

ur. 1970, kończy 55 lat

Alfie Enoch
Alfie Enoch

ur. 1988, kończy 37 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

5

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

6

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

7

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

9

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

10

Stranger Things - o której godzinie będą premiery nowych odcinków I, II i III części 5. sezonu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV