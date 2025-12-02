Kraina lodu dostanie aktorski remake? Nowe doniesienia o planach Disneya

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Pojawiły się nowe doniesienia na temat planów Disneya na najbliższe lata. Dotyczą oczywiście aktorskich wersji znanych bajek, które weszły do stałego menu Domu Myszki Miki. I wygląda na to, że na razie studio nie planuje uraczyć nas nowymi smakami, ponieważ scooper informuje o co najmniej dwóch nowych live-action. Ma także informacje o castingu do Zaplątanych.

Kiedy poznamy Roszpunkę?

Kto zagra Roszpunkę w aktorskiej wersji bajki Zaplątani? Disney nie ogłosił jeszcze wyników castingu. Fani za to proponowali takie gwiazdy jak Sabrina Carpenter i Florence Pugh. Wiemy też, że Gigi Hadid starała się wcześniej o rolę. Rozważano też ponoć Arianę Grande, jednak według plotek studio uznało ją za starą.

Teraz mamy jednak ciekawą aktualizację. Według znanego scoopera @MyTimeToShineH testy do roli potrwają jeszcze co najmniej dwa tygodnie, zanim zapadnie ostateczna decyzja. I wtedy najwcześniej możemy spodziewać się, że studio oficjalnie ujawni nazwisko aktorki, która zagra główną bohaterkę Zaplątanych w aktorskiej wersji.

Kraina lodu dostanie aktorski remake?

To nie wszystko. @MyTimeToShineH twierdzi, że Disney planuje aktorskie wersje dwóch kolejnych bajek: Krainy lodu i Herkulesa. Co więcej, Dom Myszki Miki bardzo chciałby obsadzić Taylor Swift w roli księżniczki Disneya. Nie wiadomo jednak jakiej. Kogo byście obstawiali, może właśnie Elsę?

Oczywiście, na razie doniesienia @MyTimeToShineH należy traktować z przymrużeniem oka. Scooper jednak w przeszłości często miał rację. Poza tym raczej łatwo uwierzyć w to, że Dom Myszki Miki nie będzie chciał pozbyć się kury znoszącej złotej jaja. Co prawda Śnieżka była porażką, ale Lilo i Stitch rozbili bank. Aktorskie wersje znanych bajek to raczej łatwy zarobek.

