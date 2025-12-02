Kraina lodu dostanie aktorski remake? Nowe doniesienia o planach Disneya

Pojawiły się nowe doniesienia na temat planów Disneya na najbliższe lata. Dotyczą oczywiście aktorskich wersji znanych bajek, które weszły do stałego menu Domu Myszki Miki. I wygląda na to, że na razie studio nie planuje uraczyć nas nowymi smakami, ponieważ scooper informuje o co najmniej dwóch nowych live-action. Ma także informacje o castingu do Zaplątanych.
Kiedy poznamy Roszpunkę?
Kto zagra Roszpunkę w aktorskiej wersji bajki Zaplątani? Disney nie ogłosił jeszcze wyników castingu. Fani za to proponowali takie gwiazdy jak Sabrina Carpenter i Florence Pugh. Wiemy też, że Gigi Hadid starała się wcześniej o rolę. Rozważano też ponoć Arianę Grande, jednak według plotek studio uznało ją za starą.
Teraz mamy jednak ciekawą aktualizację. Według znanego scoopera @MyTimeToShineH testy do roli potrwają jeszcze co najmniej dwa tygodnie, zanim zapadnie ostateczna decyzja. I wtedy najwcześniej możemy spodziewać się, że studio oficjalnie ujawni nazwisko aktorki, która zagra główną bohaterkę Zaplątanych w aktorskiej wersji.
Kraina lodu dostanie aktorski remake?
To nie wszystko. @MyTimeToShineH twierdzi, że Disney planuje aktorskie wersje dwóch kolejnych bajek: Krainy lodu i Herkulesa. Co więcej, Dom Myszki Miki bardzo chciałby obsadzić Taylor Swift w roli księżniczki Disneya. Nie wiadomo jednak jakiej. Kogo byście obstawiali, może właśnie Elsę?
Oczywiście, na razie doniesienia @MyTimeToShineH należy traktować z przymrużeniem oka. Scooper jednak w przeszłości często miał rację. Poza tym raczej łatwo uwierzyć w to, że Dom Myszki Miki nie będzie chciał pozbyć się kury znoszącej złotej jaja. Co prawda Śnieżka była porażką, ale Lilo i Stitch rozbili bank. Aktorskie wersje znanych bajek to raczej łatwy zarobek.
