Disney ma problem z She-Hulk. Czy nie zobaczymy jej w Avengers: Secret Wars?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Od premiery serialu She-Hulk, który nie został dobrze odebrany przez krytyków i widzów, postać Jennifer Walters nie pojawiła się w MCU. Z wcześniejszych przecieków wiemy, że są plany, by to zmienić w widowisku Avengers: Secret Wars. Wygląda na to, że jest duży problem w relacji Disneya z Tatianą Maslany, który może te plany pokrzyżować.

Avengers: Secret Wars bez Tatiany Maslany?

W nowym przecieku czytamy, że Marvel i Disney jak najbardziej chcą wykorzystać postać She-Hulk w Avengers: Secret Wars, ale na przeszkodzie stoi relacja Tatiany Maslany z Disneyem. Jeśli ten problem nie zostanie rozwiązany i nie przekonają aktorki do występu, jej postać może zostać usunięta lub wybiorą nową odtwórczynię roli.

Problem dotyczy sytuacji ze zwolnieniem Jimmy'ego Kimmela z telewizji ABC należącej do Disneya. Tatiana Maslany, jak wiele znanych osób ze Stanów Zjednoczonych, otwarcie protestowała i namawiała w mediach społecznościowych do anulowania subskrypcji w serwisach Disneya, na czele z Disney+. Można z przecieku wywnioskować, że ta sytuacja ma wpływ na to, że Maslany nie chce współpracować z Marvelem i Disneyem.

Do startu prac nad Avengers: Secret Wars zostało trochę czasu, więc niewątpliwie za kilka miesięcy poznamy nowe informacje w tej sprawie. Na razie to plotka, której nikt nie potwierdza ani nie dementuje.

Avengers: Secret Wars - premiera w kinach w 2027 roku.