Disney ma problem z She-Hulk. Czy nie zobaczymy jej w Avengers: Secret Wars?
She-Hulk to postać, która zadebiutowała w MCU w krytykowanym serialu Disney+. Tatiana Maslany, lubiana i doceniana aktorka, grała główną rolę i to ponoć ona jest problemem Disneya i Marvela w planowaniu występu postaci w Avengers: Secret Wars.
Od premiery serialu She-Hulk, który nie został dobrze odebrany przez krytyków i widzów, postać Jennifer Walters nie pojawiła się w MCU. Z wcześniejszych przecieków wiemy, że są plany, by to zmienić w widowisku Avengers: Secret Wars. Wygląda na to, że jest duży problem w relacji Disneya z Tatianą Maslany, który może te plany pokrzyżować.
Avengers: Secret Wars bez Tatiany Maslany?
W nowym przecieku czytamy, że Marvel i Disney jak najbardziej chcą wykorzystać postać She-Hulk w Avengers: Secret Wars, ale na przeszkodzie stoi relacja Tatiany Maslany z Disneyem. Jeśli ten problem nie zostanie rozwiązany i nie przekonają aktorki do występu, jej postać może zostać usunięta lub wybiorą nową odtwórczynię roli.
Problem dotyczy sytuacji ze zwolnieniem Jimmy'ego Kimmela z telewizji ABC należącej do Disneya. Tatiana Maslany, jak wiele znanych osób ze Stanów Zjednoczonych, otwarcie protestowała i namawiała w mediach społecznościowych do anulowania subskrypcji w serwisach Disneya, na czele z Disney+. Można z przecieku wywnioskować, że ta sytuacja ma wpływ na to, że Maslany nie chce współpracować z Marvelem i Disneyem.
Do startu prac nad Avengers: Secret Wars zostało trochę czasu, więc niewątpliwie za kilka miesięcy poznamy nowe informacje w tej sprawie. Na razie to plotka, której nikt nie potwierdza ani nie dementuje.
Avengers: Secret Wars - premiera w kinach w 2027 roku.
Źródło: comicbookmovie.com
Premiery tygodnia
25
lis
Project Motor Racing
25
lis
A.I.L.A
26
lis
Ironwood
26
lis
Świąteczny skok
26
lis
Rozdzieleni
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1982, kończy 43 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1964, kończy 61 lat
ur. 1976, kończy 49 lat
ur. 1952, kończy 73 lat