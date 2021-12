Diuna doczeka się gry. Za sterami projektu stoją twórcy Conan Exiles

fot. Funcom

Diuna otrzyma grę, której stworzeniem zajmą się dwie firmy: Funcom oraz Nukklear. Ta pierwsza może być dobrze znana niektórym graczom, bo odpowiada za całkiem udany, dobrze przyjęty sieciowy survival Conan Exiles. Współtworzące grę Nukklear to zaś tudio z Niemiec, które wcześniej zajmowało się m.in. Destroy All Humans czy Everspace. O ich nowym projekcie nie wiemy zbyt wiele, ale ma on inspirować się właśnie poprzednim dziełem Funcom. Najprawdopodobniej graczy czekać będzie walka o przetrwanie na pustynnej planecie Arrakis, choć ostateczną odpowiedź uzyskamy dopiero w momencie pojawienia się pierwszego zwiastuna czy materiałów z rozgrywki.

Survivalowa gra z otwartym światem w uniwersum Diuny to najbardziej ambitny projekt, jakim zajmowaliśmy się w Funcom, więc niezbędni są utalentowani, godni zaufania partnerzy. Nukklear nam ich zapewniają. Wiele zyskaliśmy przede wszystkim z ich doświadczenia w tworzeniu rozgrywki opartej o pojazdy, ale wiem, że są pod każdym względem są oni doświadczonymi i kreatywnymi twórcami - mówi Rui Casais, prezes Funcom.