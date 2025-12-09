Reklama
Nowy film o Drakuli już w streamingu. Gdzie obejrzeć?

Drakula: Historia wiecznej miłości to nowy film w reżyserii Luca Bessona, który podbił TikToka, a teraz trafił też do polskiego streamingu. Gdzie można go obejrzeć?
Wiktor Stochmal
Dracula: Historia wiecznej miłości fot. SND
Film Drakula: Historia wiecznej miłości to nowa historia o ikonicznym krwiopijcy inspirowana fabułą z książki Brama Stokera. W głównej mierze skupia się na perypetiach miłosnych głównego bohatera. Film wyreżyserował Luc Besson, a zatem uznany europejski twórca, który ma swoim portfolio takie produkcje, jak: Leon zawodowiec czy Piąty element.

Produkcja ma 80% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes, a zatem przypadła do gustu krytyków. Możecie sprawdzić, czy podzielicie ich zdanie. Film trafił do wybranych serwisów streamingowych w Polsce.

Co ciekawe, dzieło Bessona jest również viralowym hitem TikToka. Użytkownicy aplikacji masowo tworzą rozmaite fanowskie wideo i edity z głównymi bohaterami tej produkcji. 

Drakula: Historia wiecznej miłości - gdzie obejrzeć?

Film Drakula: Historia wiecznej miłości jest dostępny w poniższych serwisach streamingowych:

  • Prime Video:
    kupno - 49,99 zł (HD)
    wypożyczenie - 14,99 zł (HD)
  • Rakuten:
    kupno - 59,99 zł (HD)
    wypożyczenie - 17,99 zł (HD)
  • CANAL+:
    wypożyczenie - 17,99 zł (HD)
  • Megogo:
    wypożyczenie - 17,90 zł (HD)
  • Polsat Box Go:
    wypożyczenie - 20 zł
  •  TVP VOD:
    wypożyczenie - 17 zł
  • Player:
    wypożyczenie - 18 zł
  • Cineman:
    wypożyczenie - 17,90 zł
  • Pilot WP:
    wypożyczenie - 17,99 zł
  • TV Smart:
    wypożyczenie - 17,90 zł
  • Play NOW:
    wypożyczenie - 19 zł

Drakula: Historia wiecznej miłości - opis fabuły, obsada, zwiastun

Produkcja koncentruje się przede wszystkim na relacji antybohatera z jego żoną, której strata była głównym czynnikiem jego przemiany w wampira. Fabuła jest inspirowana klasyczną powieścią Brama Stokera.

W obsadzie znajduje się: Caleb Landry Jones w głównej roli, Zoë Bleu jako Elisabeta i jej XIX-wieczne alter ego, Mina; Matilda De Angelis jako najlepsza przyjaciółka Miny; Christoph Waltz jako "kapłan polujący na wampiry, który jest o jeden krok za Drakulą" (prawdopodobnie jakaś wersja Van Helsinga).

Zwiastun filmu poniżej:

