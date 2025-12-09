fot. SND

Film Drakula: Historia wiecznej miłości to nowa historia o ikonicznym krwiopijcy inspirowana fabułą z książki Brama Stokera. W głównej mierze skupia się na perypetiach miłosnych głównego bohatera. Film wyreżyserował Luc Besson, a zatem uznany europejski twórca, który ma swoim portfolio takie produkcje, jak: Leon zawodowiec czy Piąty element.

Produkcja ma 80% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes, a zatem przypadła do gustu krytyków. Możecie sprawdzić, czy podzielicie ich zdanie. Film trafił do wybranych serwisów streamingowych w Polsce.

Co ciekawe, dzieło Bessona jest również viralowym hitem TikToka. Użytkownicy aplikacji masowo tworzą rozmaite fanowskie wideo i edity z głównymi bohaterami tej produkcji.

Drakula: Historia wiecznej miłości - gdzie obejrzeć?

Film Drakula: Historia wiecznej miłości jest dostępny w poniższych serwisach streamingowych:

Prime Video:

kupno - 49,99 zł (HD)

wypożyczenie - 14,99 zł (HD)

kupno - 59,99 zł (HD)

wypożyczenie - 17,99 zł (HD)

wypożyczenie - 17,99 zł (HD)

wypożyczenie - 17,90 zł (HD)

wypożyczenie - 20 zł

wypożyczenie - 17 zł

wypożyczenie - 18 zł

wypożyczenie - 17,90 zł

wypożyczenie - 17,99 zł

wypożyczenie - 17,90 zł

wypożyczenie - 19 zł

Drakula: Historia wiecznej miłości - opis fabuły, obsada, zwiastun

Produkcja koncentruje się przede wszystkim na relacji antybohatera z jego żoną, której strata była głównym czynnikiem jego przemiany w wampira. Fabuła jest inspirowana klasyczną powieścią Brama Stokera.

W obsadzie znajduje się: Caleb Landry Jones w głównej roli, Zoë Bleu jako Elisabeta i jej XIX-wieczne alter ego, Mina; Matilda De Angelis jako najlepsza przyjaciółka Miny; Christoph Waltz jako "kapłan polujący na wampiry, który jest o jeden krok za Drakulą" (prawdopodobnie jakaś wersja Van Helsinga).

Zwiastun filmu poniżej: