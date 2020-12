Eternals - zestawy LEGO dają lepsze spojrzenie na Dewiantów, złoczyńców filmu

fot. Marvel

Eternals to kolejne widowisko Kinowego Uniwersum Marvela. Mimo, że do tej pory nie zobaczyliśmy żadnych oficjalnych zdjęć czy wideo z produkcji, to w sieci co rusz pojawiają się nowe materiały promocyjne, przede wszystkim związane z gadżetami towarzyszącymi filmowi. Najnowsze z nich pochodzą z kanadyjskiego katalogu LEGO i pokazują cztery zestawy, które dają lepsze spojrzenie na Dewiantów, rasę, która będzie głównym przeciwnikiem tytułowych bohaterów. Wygląda na to, że będą oni bardziej przypominać bestie niż ich komiksowe odpowiedniki. Jeden z zestawów przedstawia pojedynek Eternals w ich statku kosmicznym z liderem Dewiantów. Zdjęcia zabawek możecie zobaczyć poniżej.

https://twitter.com/RealBrickPal/status/1344001237017047040

W obsadzie produkcji znajdują się Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Gemma Chan, Lauren Ridloff, Kumail Nanjiani, Don Lee, Lia McHugh i Kit Harington. Reżyseruje Chloe Zhao.

Eternals - premiera filmu na świecie została zaplanowana na 5 listopada 2021 roku.