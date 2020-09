Family Guy. Za kulisami: pozycja dla fanów serialu już w księgarniach

SQN

Nakładem wydawnictwa SQN ukazała się bogato ilustrowana pozycja dla fanów serialu Family Guy. Autorami książki Family Guy. Za kulisami są Frazier Moore i Seth MacFarlane.

Family Guy. Za kulisami zawiera wiele ciekawostek związanych z serialem. Na 256 stronach znajdują się m.in. storyboardy, projekty garderoby, fotografie źródłowe czy oryginalne malunki. Oto opis książki:

Family Guy. Za kulisami to bogato ilustrowana i kolorowa przepustka za kulisy siedmiokrotnego zwycięzcy nagrody Emmy. Zapewnia ekskluzywny, jedyny w swoim rodzaju dostęp do miejsc, które do tej pory były zarezerwowane wyłącznie dla Setha McFarlane’a, Setha Greena, Mily Kunis, Alexa Borsteina i Mike’a Henry’ego. Pozwala zobaczyć grafiki koncepcyjne i przeczytać notatki scenarzystów, wywiady z ekipą i mnóstwo opowieści o słynnych ulubieńcach światowej publiczności. Oto Peter, Lois, Meg, Chris, Stewie i Brian Griffinowie oraz Joe Swanson, Glenn Quagmire i Cleveland Brown, znani, uwielbiani, kochani, jedyni i niepowtarzalni!

Komentarze twórców serialu przeprowadzą krok po kroku przez proces produkcyjny, od wspólnych burz mózgów po przygotowanie ostatecznej wersji odcinka. Z niezwykłą pasją omawiają nie tylko historię jego powstania, ale i stronę artystyczną, co jest cennym źródłem wiedzy dla studentów animacji.Family Guy. Za kulisami to niezbędnik każdego fana serialu i wielbiciela popkultury.

Oto okładka oraz przykładowe strony z książki Family Guy. Za kulisami: