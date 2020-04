Fantasy- TOP 50 najlepszych filmów fantastycznych wg naEKRANIE.pl

Fantastyka nie jest najpopularniejszym gatunkiem w kinie. Dużo obrazów tworzonych w takiej konwencji skierowana jest do najmłodszych widzów. Forma bajki sprzyja prostym opowieściom z morałem, ale przecież taka estetyka daje olbrzymie możliwości w prezentowaniu historii skierowanych również do starszego widza. Wiedzą coś o tym zarówno miłośnicy literatury fantasy, jak i fani gier Role-playing game, które w dużej mierze dzieją się w fantastycznych krainach. W poniższym zestawieniu prezentujemy 50, naszym zdaniem, najlepszych produkcji tego typu. Pominęliśmy animacje (dostaną one własne zestawienie), kino superbohaterskie i filmy pasujące bardziej do gatunku science fiction niż fantasy. Poniżej prezentujemy pierwszą połowę naszej listy TOP 50.

Najlepsze filmy fantasy w historii wg naEKRANIE.pl - miejsca od 50. do 26.:

50. Czarownica

W drugiej połowie listy nie mogło zabraknąć Pana Kleksa - wspaniałej baśni naszego dzieciństwa, która idealnie pasuje do wykładni kina fantasy. Klasyczne opowieści o magicznej akademii i podróżach przez tajemnicze krainy do dziś nie mają sobie równych, jeśli chodzi o polskie fantasy. Szkoda, że współcześnie w kraju nad Wisłą takich filmów już się nie produkuje. To samo tyczy się Rękopisu znalezionego w Saragossie z 1964, który mimo surrealistycznej formy, także pasuje tutaj jak ulał. Tę część zestawienia otwiera Czarownica z Angeliną Jolie, a zamykają Opowieści z Narnii, czyli współczesne amerykańskie kino skierowane do szerokiej widowni. Hollywood potrafi przetworzyć fantasy na masową modę, ale to nie te tytuły najbardziej przypadły nam do gustu. Prawdziwe perełki znajdziecie w drugiej połowie zestawienia.

Najlepsze filmy fantasy w historii wg naEKRANIE.pl - miejsca od 25. do 1.:

25. Labirynt

I wszystko jasne: Władca pierścieni wciąż niepodzielnie rządzi naszymi gustami. Epickie dzieło Petera Jacksona wciąż nie ma sobie równych wśród innych filmów z gatunku fantasy - chyba wszyscy się z tym zgodzimy. W redakcji tradycyjnie były spory, jeśli chodzi o kolejność pierwszej trójki. Finalnie, większość z nas uznała Powrót króla za najlepszy film z całej trylogii. Czy zgadzacie się z naszym wyborem. Jeśli nie, dajcie znać, jak wyglądałyby Wasze topki.

