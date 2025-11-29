To nowy faworyt bukmacherów na Bonda. Wyprzedził wiele znanych nazwisk

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

MGM

Poszukiwania nowego Jamesa Bonda do filmu Denisa Villeneuve'a nadal trwają. Bukmacherzy prześcigają się w kwestii tego, kto ma największe szanse na wcielenie w słynnego agenta 007. Jedna kandydatura w ostatnim czasie wysunęła się na przód. O kim mowa?

Chodzi o Calluma Turnera, gwiazdę serii Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć, a także serialu Władcy przestworzy. Aktor zasłynął z tych dwóch produkcji, ale zyskał też popularność z powodu swojej relacji z gwiazdą muzyki pop, czyli Duą Lipą.

Zdaniem bukmacherów jego szanse na zostanie nowym Bondem znacznie wzrosły w ostatnim czasie. Wskazuje się też na miejsce, w którym spędził ostatnie wakacje z drugą połówką. Chodzi o resort GoldenEye, który niegdyś był domem Iana Fleminga, autora książek o agencie 007. To w tym miejscu napisał wiele ze swoich powieści. W pobliżu kręcono też niektóre adaptacje, na przykład Doktor No. Jest to popularne miejsce wypoczynkowe, ale możliwe, że wizyta tam nie była dziełem przypadku, a delikatną sugestią ze strony aktora.

Zdaniem The Telegraph, szanse Calluma Turnera na zostanie nowym Bondem wzrosły. W przewidywaniach bukmacherów wyprzedził takie nazwiska jak:

Henry Cavill

Theo James

Harris Dickinson

Turner jeszcze nie zrównał się z absolutnym faworytem bukmacherów, czyli Aaronem Taylor-Johnsonem, ale jest już tuż za jego plecami. The Telegraph zauważa, że aktor ma wszystko, czego potrzeba do roli. Jest przystojny, a w przeszłości był modelem. Do tego jest dobrze zbudowany, ciemnowłosy i oczywiście jest Brytyjczykiem. Nie pochodzi z zamożnej rodziny. Wychowywała go samotna matka z klasy robotniczej. Do tego ma 35 lat, co pasowałoby do wizji artystycznej i oczekiwań Amazon MGM Studios na nowego Bonda - chcą, aby aktor w tej roli zagrał w kilku filmach i nie zestarzał się zbyt szybko.

