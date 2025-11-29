To nowy faworyt bukmacherów na Bonda. Wyprzedził wiele znanych nazwisk
Bukmacherzy w ostatnim czasie znaleźli nowego faworyta na Jamesa Bonda. Aktor znany z Władców przestworzy wyprzedził już wiele większych i bardziej znanych nazwisk typowanych przez fanów.
Poszukiwania nowego Jamesa Bonda do filmu Denisa Villeneuve'a nadal trwają. Bukmacherzy prześcigają się w kwestii tego, kto ma największe szanse na wcielenie w słynnego agenta 007. Jedna kandydatura w ostatnim czasie wysunęła się na przód. O kim mowa?
Chodzi o Calluma Turnera, gwiazdę serii Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć, a także serialu Władcy przestworzy. Aktor zasłynął z tych dwóch produkcji, ale zyskał też popularność z powodu swojej relacji z gwiazdą muzyki pop, czyli Duą Lipą.
Zdaniem bukmacherów jego szanse na zostanie nowym Bondem znacznie wzrosły w ostatnim czasie. Wskazuje się też na miejsce, w którym spędził ostatnie wakacje z drugą połówką. Chodzi o resort GoldenEye, który niegdyś był domem Iana Fleminga, autora książek o agencie 007. To w tym miejscu napisał wiele ze swoich powieści. W pobliżu kręcono też niektóre adaptacje, na przykład Doktor No. Jest to popularne miejsce wypoczynkowe, ale możliwe, że wizyta tam nie była dziełem przypadku, a delikatną sugestią ze strony aktora.
Zdaniem The Telegraph, szanse Calluma Turnera na zostanie nowym Bondem wzrosły. W przewidywaniach bukmacherów wyprzedził takie nazwiska jak:
- Henry Cavill
- Theo James
- Harris Dickinson
Turner jeszcze nie zrównał się z absolutnym faworytem bukmacherów, czyli Aaronem Taylor-Johnsonem, ale jest już tuż za jego plecami. The Telegraph zauważa, że aktor ma wszystko, czego potrzeba do roli. Jest przystojny, a w przeszłości był modelem. Do tego jest dobrze zbudowany, ciemnowłosy i oczywiście jest Brytyjczykiem. Nie pochodzi z zamożnej rodziny. Wychowywała go samotna matka z klasy robotniczej. Do tego ma 35 lat, co pasowałoby do wizji artystycznej i oczekiwań Amazon MGM Studios na nowego Bonda - chcą, aby aktor w tej roli zagrał w kilku filmach i nie zestarzał się zbyt szybko.
Nowy Bond - typy bukmacherów
