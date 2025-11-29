Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

To nowy faworyt bukmacherów na Bonda. Wyprzedził wiele znanych nazwisk

Bukmacherzy w ostatnim czasie znaleźli nowego faworyta na Jamesa Bonda. Aktor znany z Władców przestworzy wyprzedził już wiele większych i bardziej znanych nazwisk typowanych przez fanów.
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  james bond 
callum turner
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Nowy Bond MGM
Reklama

Poszukiwania nowego Jamesa Bonda do filmu Denisa Villeneuve'a nadal trwają. Bukmacherzy prześcigają się w kwestii tego, kto ma największe szanse na wcielenie w słynnego agenta 007. Jedna kandydatura w ostatnim czasie wysunęła się na przód. O kim mowa?

Mortal Kombat 2 - Quan Chi jednak pojawi się w filmie. Nowe zdjęcie z planu potwierdza!

Chodzi o Calluma Turnera, gwiazdę serii Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć, a także serialu Władcy przestworzy. Aktor zasłynął z tych dwóch produkcji, ale zyskał też popularność z powodu swojej relacji z gwiazdą muzyki pop, czyli Duą Lipą.

Zdaniem bukmacherów jego szanse na zostanie nowym Bondem znacznie wzrosły w ostatnim czasie. Wskazuje się też na miejsce, w którym spędził ostatnie wakacje z drugą połówką. Chodzi o resort GoldenEye, który niegdyś był domem Iana Fleminga, autora książek o agencie 007. To w tym miejscu napisał wiele ze swoich powieści. W pobliżu kręcono też niektóre adaptacje, na przykład Doktor No. Jest to popularne miejsce wypoczynkowe, ale możliwe, że wizyta tam nie była dziełem przypadku, a delikatną sugestią ze strony aktora.

Zdaniem The Telegraph, szanse Calluma Turnera na zostanie nowym Bondem wzrosły. W przewidywaniach bukmacherów wyprzedził takie nazwiska jak:

  • Henry Cavill
  • Theo James
  • Harris Dickinson 

Turner jeszcze nie zrównał się z absolutnym faworytem bukmacherów, czyli Aaronem Taylor-Johnsonem, ale jest już tuż za jego plecami. The Telegraph zauważa, że aktor ma wszystko, czego potrzeba do roli. Jest przystojny, a w przeszłości był modelem. Do tego jest dobrze zbudowany, ciemnowłosy i oczywiście jest Brytyjczykiem. Nie pochodzi z zamożnej rodziny. Wychowywała go samotna matka z klasy robotniczej. Do tego ma 35 lat, co pasowałoby do wizji artystycznej i oczekiwań Amazon MGM Studios na nowego Bonda - chcą, aby aktor w tej roli zagrał w kilku filmach i nie zestarzał się zbyt szybko. 

Nowy Bond - typy bukmacherów

12. Jacob Elordi - kurs +2500

arrow-left
12. Jacob Elordi - kurs +2500
fot. materiały prasowe
arrow-right

Źródło: telegraph.co.uk

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  james bond 
callum turner
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Marvel Studios
-
Plotka

Logo Marvela kluczowe dla całego uniwersum? Zaskakująca plotka

2 Star Wars: Starfighter
-

Finałowy akt Star Wars: Starfighter został całkowicie zmieniony. Reżyser jest za to "wdzięczny"

3 Gwiezdne Wojny: Ahsoka
-

Aktorka nie powróci w 2. sezonie Ahsoki. "Niestety nie byli w stanie wesprzeć samotnej matki"

4 Stranger Things - 5. sezon
-
Spoilery

Stranger Things - aktor komentuje przełomowe wydarzenia z Willem. "Jest silniejszy, niż nam się wydaje"

5 She-Hulk
-
Plotka

Disney ma problem z She-Hulk. Czy nie zobaczymy jej w Avengers: Secret Wars?

6 Sunspot
-

X-Meni, których chcemy zobaczyć w MCU. Fani nie mogą dłużej czekać na ich debiut

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s08e09

My Hero Academia

s16e04

Gold Rush: Alaska

s2025e233

Anderson Cooper 360

s2025e47

Firing Line with Margaret Hoover

s21e48

s02e09
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Świąteczny skok

26

lis

Film

Świąteczny skok
Rozdzieleni

26

lis

Film

Rozdzieleni
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Gemma Chan
Gemma Chan

ur. 1982, kończy 43 lat

Lauren German
Lauren German

ur. 1978, kończy 47 lat

Don Cheadle
Don Cheadle

ur. 1964, kończy 61 lat

Anna Faris
Anna Faris

ur. 1976, kończy 49 lat

Jeff Fahey
Jeff Fahey

ur. 1952, kończy 73 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

5

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

6

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Czarna śmierć: o czym jest serial? Obsada, ile odcinków, emisja

10

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV