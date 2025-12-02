Gracze nadal rozmyślają o rzeźbie promującej The Game Awards 2025. Są nowe wskazówki

fot. x.com

Niedawno informowaliśmy Was, że na pustyni Mojave pojawiła się rzeźba promująca nadchodzącą galę The Game Awards 2025. Ze względu na jej mroczny wygląd fani szybko zaczęli łączyć ją z popularnymi markami, takimi jak Diablo, God of War czy Doom. Na ten moment wciąż nie wiemy, czego dokładnie jest ona zapowiedzią, jednak pojawiły się nowe informacje na jej temat.

Z okazji The Game Awards 2025 na pustyni pojawiła się tajemnicza rzeźba. Internauci snują teorie

Cory Barlog, czyli osoba pracująca nad serią God of War, zaprzeczył, jakoby statua była z nią powiązana. Jason Schreier z serwisu Bloomberg dodał natomiast, że nie ma ona również związku z dodatkiem do Diablo 4. Przypomnijmy, że były to dwa najpopularniejsze typy wśród społeczności.

Znany i zwykle świetnie poinformowany dziennikarz zdradził jednak, że wie, co rzeźba faktycznie promuje. Nie zamierza tego ujawniać, ale według jego słów jest to „coś dobrego”.

Wszystko stanie się jasne podczas gali The Game Awards 2025, która odbędzie się w nocy z 11 na 12 grudnia czasu polskiego w Peacock Theater w Los Angeles. Wydarzenie będzie także transmitowane w sieci.