Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Gracze nadal rozmyślają o rzeźbie promującej The Game Awards 2025. Są nowe wskazówki

Nadal nie wiadomo, co zapowiada tajemnicza rzeźba, która pojawiła się na pustyni Mojave przed The Game Awards 2025. Wiemy natomiast, z jakimi grami na pewno nie ma ona związku.
placeholder
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  the game awards 2025 
The Game Awards
The Game Awards 2025 - rzeźba fot. x.com
Reklama

Niedawno informowaliśmy Was, że na pustyni Mojave pojawiła się rzeźba promująca nadchodzącą galę The Game Awards 2025. Ze względu na jej mroczny wygląd fani szybko zaczęli łączyć ją z popularnymi markami, takimi jak Diablo, God of War czy Doom. Na ten moment wciąż nie wiemy, czego dokładnie jest ona zapowiedzią, jednak pojawiły się nowe informacje na jej temat.

Z okazji The Game Awards 2025 na pustyni pojawiła się tajemnicza rzeźba. Internauci snują teorie

Cory Barlog, czyli osoba pracująca nad serią God of War, zaprzeczył, jakoby statua była z nią powiązana. Jason Schreier z serwisu Bloomberg dodał natomiast, że nie ma ona również związku z dodatkiem do Diablo 4. Przypomnijmy, że były to dwa najpopularniejsze typy wśród społeczności.

Znany i zwykle świetnie poinformowany dziennikarz zdradził jednak, że wie, co rzeźba faktycznie promuje. Nie zamierza tego ujawniać, ale według jego słów jest to „coś dobrego”.

Wszystko stanie się jasne podczas gali The Game Awards 2025, która odbędzie się w nocy z 11 na 12 grudnia czasu polskiego w Peacock Theater w Los Angeles. Wydarzenie będzie także transmitowane w sieci.

Źródło: videogameschronicle.com

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  the game awards 2025 
The Game Awards
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 The Smashing Machine
-

Smashing Machine - premiera w VOD. Gdzie obejrzeć?

2 Gabinet osobliwości Guillermo Del Toro
-

Reżyser nie boi się krytykować AI. Frankenstein był „stworzony świadomie przez ludzi i dla ludzi”

3 Rafał Pacześ - kadr ze stand-upu ProkuraTOUR'a
-

Netflix ma prezent dla fanów polskiego stand-upu. Program popularnego komika bez cenzury

4 Avatar: Ogień i popiół
-

Avatar: Ogień i popiół - opinie w sieci. Takiego epickiego rozmachu jeszcze nie było!

5 Marty Supreme
-

Wielki Marty to arcydzieło - krytycy ocenili. Timothee Chalamet już nie odda Oscara

6 Fragment zwiastuna filmu Powrót do Silent Hill (2026)
-

Powrót do Silent Hill - wyciekł zwiastun nowej adaptacji słynnej gry. Fani są... zadowoleni?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e231

Moda na sukces

s08e07

FBI

s28e15

The Voice

s42e312

Ridiculousness

s42e313

Ridiculousness

s42e311

Ridiculousness

s42e308

Ridiculousness

s42e309

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Thief VR: Legacy of Shadows

04

gru

Gra

Thief VR: Legacy of Shadows
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jana Kramer
Jana Kramer

ur. 1983, kończy 42 lat

Steven Bauer
Steven Bauer

ur. 1956, kończy 69 lat

Keith Szarabajka
Keith Szarabajka

ur. 1952, kończy 73 lat

Joe Lo Truglio
Joe Lo Truglio

ur. 1970, kończy 55 lat

Alfie Enoch
Alfie Enoch

ur. 1988, kończy 37 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

5

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

6

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

7

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

8

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

9

Stranger Things - o której godzinie będą premiery nowych odcinków I, II i III części 5. sezonu?

10

Nie żyje Nikodem Marecki. Miał zaledwie 11 lat

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV