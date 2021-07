Game Newell: Steam Deck może dogadać się z Oculus Questem

Źródło: Materiały prasowe

Na łamach wywiadu dla serwisu IGN założycie Valve przybliżył ideę, jaka stała za powstaniem Steam Decka. Gabe Newell zauważył, że sprzęt ten jest w istocie klasycznym pecetem zamkniętym w mobilnej, konsolowej formie. Z tego powodu korporacja nie zamierza zabraniać komukolwiek wpinania do niego dowolnych urządzeń peryferyjnych. W tym np. gogli Oculus Quest.

Pomysł wykorzystania Steam Decka w roli narzędzia do wirtualnej rzeczywistości może wydawać się szalony, ale z technologicznego punktu widzenia konsola ma wszystkie złącza potrzebne do komunikacji z goglami VR. Valve daje nam także wolną rękę w zakresie instalowania oprogramowania firm trzecich, dzięki czemu każdy będzie mógł zainstalować taki sklep z aplikacjami, jakiego potrzebuje. W tym m.in. ten dla Oculusa Quest, o czym Gabe wspomniał w trakcie wywiadu:

Uważamy, że otwartość pecetowego ekosystemu to supermoc z której wszyscy czerpiemy korzyści. Jeśli chcesz zainstalować na tym Epic Games Store, jeśli chcesz odpalić Oculusa Quest…To świetnie. To są te unikalne cechy, prawda? To jest to, co chciałbym usłyszeć jako grać.

Gabe nie zamierza zniechęcać nikogo do porzucania pomysłu odpalenia questowych gier na Steam Decku i otwarcie mówi o tym, że to od gracza będzie zależało, czy zechce to zrobić. Choć zwraca przy okazji uwagę, że sprzęt nie został zaprojektowany z myślą o pracy w tym środowisku, dlatego wydajność VR-owych tytułów odpalanych na tej konsoli może nie być zadowalająca.

Nie oszukujmy się, Steam Deck nie poradzi sobie z obsługą tak wymagających produkcji jak Half-Life: Alyx, nawet z dynamicznym Beat Saberem może mieć problem. Nie można jednak wykluczyć, że prostsze tytułu uda się odpalić na tej konsoli. I jeśli Steam Deck utrzymać w nich stabilny, wysoki klatkaż (nawet kosztem obniżenia jakości grafiki), możemy stać się świadkami narodzin nowego modelu VR-owej zabawy, który połączy wirtualne światy z mobilnymi pecetami.