Gladiator był wielkim hitem komercyjnym i artystycznym w 2000 roku i dziś jest uważany za klasykę kina. Duży wpływ na to miał sam Russell Crowe, jak i pozostała obsada, szczególnie w związku z problemami ze scenariuszem. Aktor w nowym wywiadzie odniósł się do Gladiatora 2, nie chcąc otwarcie powiedzieć na głos tego tytułu, ale mówił o filmie Ridleya Scotta.
Problemy Gladiatora 2
Russell Crowe jest, delikatnie mówiąc, niezadowolony, że Ridley Scott poprowadził postać Lucjusza w taki sposób, że okazał się synem Maximusa. Aktor zwraca uwagę, że to coś niezgodnego z tym, jaką on był postacią, i podkreśla, że oddanie żonie i synowi napędzały jego chęć zemsty - i to był dla niego ten fundament moralny tego bohatera. Zniszczony, jego zdaniem, decyzją o pozamałżeńskim dziecku. Wspomina, że były batalie na planie ze Scottem o określone rzeczy z tym związane:
Innymi słowy, Gladiator 2 budujący Lucjusza na syna Maximusa zabrał tej postaci to, o co Russell Crowe walczył na planie każdego dnia. Stąd też krytyka filmu ze strony gwiazdy „jedynki”.
Źródło: ThePlayList.net