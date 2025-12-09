UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Gladiator był wielkim hitem komercyjnym i artystycznym w 2000 roku i dziś jest uważany za klasykę kina. Duży wpływ na to miał sam Russell Crowe, jak i pozostała obsada, szczególnie w związku z problemami ze scenariuszem. Aktor w nowym wywiadzie odniósł się do Gladiatora 2, nie chcąc otwarcie powiedzieć na głos tego tytułu, ale mówił o filmie Ridleya Scotta.

Problemy Gladiatora 2

- Ten niedawny sequel - nie musimy wypowiadać na głos tytułu - jest niefortunnym przykładem, że nawet ludzie pracujący w maszynowni nie zrozumieli, co czyniło pierwszą część tak wyjątkową. Nie chodzi o pompę, o okoliczności czy sceny akcji. Chodziło o fundament moralny.

Russell Crowe jest, delikatnie mówiąc, niezadowolony, że Ridley Scott poprowadził postać Lucjusza w taki sposób, że okazał się synem Maximusa. Aktor zwraca uwagę, że to coś niezgodnego z tym, jaką on był postacią, i podkreśla, że oddanie żonie i synowi napędzały jego chęć zemsty - i to był dla niego ten fundament moralny tego bohatera. Zniszczony, jego zdaniem, decyzją o pozamałżeńskim dziecku. Wspomina, że były batalie na planie ze Scottem o określone rzeczy z tym związane:

- To wygląda tak, że codziennie kłóciliśmy się na planie. Codzienna walka o to, by zachować moralny fundament tej postaci. Wiele razy sugerowali sceny intymne z Maximusem. To jakby zabierali jego siłę! Jednocześnie chcieli mówić, że ma tę wyjątkową relację z żoną, ale w tym samym czasie robi te rzeczy z inną dziewczyną? O czym wy mówicie?!

Innymi słowy, Gladiator 2 budujący Lucjusza na syna Maximusa zabrał tej postaci to, o co Russell Crowe walczył na planie każdego dnia. Stąd też krytyka filmu ze strony gwiazdy „jedynki”.