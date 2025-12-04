Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Glen Powell wraca na boisko! Jakie seriale dostaną 2 sezon?

Hulu i CBS ogłaszają kolejne odnowienia​. Serial komediowy o futbolu z Glenem Powellem będzie miał drugi sezon, podobnie jak Boston Blue i Sheriff Country​!
placeholder
Reklama
placeholder
Amelia Adaszak
Amelia Adaszak
Tagi:  glen powell 
chad powers
Chad Powers fot. Daniel Delgado // Disney
Reklama

Hulu i CBS ogłaszają kontynuacje swoich serialów! Chad Powers, produkcja na platformie Hulu zadebiutowała we wrześniu tego roku, a teraz potwierdzono jej kontynuację. Jest to historia futbolisty Russa Holidaya, który popełnił wielki błąd w meczu o mistrzostwo i stracił szanse na karierę sportową. Po latach, pod przybraną tożsamością próbuje wrócić do futbolu i powalczyć o swoje marzenia. W tej roli błyszczy Glen Powell, który nie tylko gra głównego bohatera, ale też współtworzył serial. 

Batman 2 - Scarlett Johansson w obsadzie. Spekulacje, kogo może zagrać!

Pomysł na serial wyrósł z ESPN Eli’s Places, w którym Eli Manning w przebraniu brał udział w naborze do drużyny Penn State. Zarówno Eli, jak i jego brat Peyton Manning pełnią funkcję producentów wykonawczych. Za serial odpowiada również Michael Waldron, znany z Loki, Heels czy Doktora Strange’a.

CBS z kolei odnowiło Boston Blue i Sheriff Country! Ten pierwszy notuje średnio 8 mln widzów w Live+7 i prezentuje nowy etap kariery Danny’ego Reagana (Donnie Wahlberg), przenoszącego się do policji w Bostonie. Sheriff Country natomiast osadzone w uniwersum Fire Country, przyciąga 7,6 mln widzów i stawia na bohaterkę graną przez Morenę Baccarin – szeryf miasteczka Edgewater. 

Źródło: Variety

Amelia Adaszak
Amelia Adaszak
Tagi:  glen powell 
chad powers
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

6,2

2025
Boston Blue Dramat
Powiązane osoby

Najnowsze

1 James Gunn Spotify Wrapped
-

Spotify Wrapped Jamesa Gunna jest ściśle tajne. Powód wiążę się z Man of Tomorrow

2 Helldivers 2
-

Twórcom Helldivers 2 udało się zmniejszyć rozmiar gry na PC. Różnica jest kolosalna

3 Gwiezdne Wojny: Ahsoka
-

Afera wokół Ahsoki trwa. Aktorka: "Moja gaża była bliższa temu ile zarabiałam w wieku 19 lat"

4 33. Leonardo DiCaprio - 260 mln USD
-

Gorączka 2 - oscarowy aktor w obsadzie! Jest jednak jeden haczyk

5 Star Trek
-

Star Trek - twórca Obcy: Ziemia miał oryginalny pomysł na film. Powód skasowania jest niedorzeczny!

6 The Boys - 5. sezon
-

Nowe plakaty z 5. sezonu The Boys. "Spalona ziemia, szok i groza"

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s49e11

Ryzykanci

s2025e233

Moda na sukces

s42e314

Ridiculousness

s42e315

Ridiculousness

s42e316

Ridiculousness

s42e317

Ridiculousness

s42e318

Ridiculousness

s38e11

The Amazing Race
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Co. Za. Radość

03

gru

Film

Co. Za. Radość
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Marisa Tomei
Marisa Tomei

ur. 1964, kończy 61 lat

Jeff Bridges
Jeff Bridges

ur. 1949, kończy 76 lat

Patricia Wettig
Patricia Wettig

ur. 1951, kończy 74 lat

Charity Shea
Charity Shea

ur. 1983, kończy 42 lat

Kevin Sussman
Kevin Sussman

ur. 1970, kończy 55 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

10

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV