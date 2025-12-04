Glen Powell wraca na boisko! Jakie seriale dostaną 2 sezon?

fot. Daniel Delgado // Disney

Hulu i CBS ogłaszają kontynuacje swoich serialów! Chad Powers, produkcja na platformie Hulu zadebiutowała we wrześniu tego roku, a teraz potwierdzono jej kontynuację. Jest to historia futbolisty Russa Holidaya, który popełnił wielki błąd w meczu o mistrzostwo i stracił szanse na karierę sportową. Po latach, pod przybraną tożsamością próbuje wrócić do futbolu i powalczyć o swoje marzenia. W tej roli błyszczy Glen Powell, który nie tylko gra głównego bohatera, ale też współtworzył serial.

Pomysł na serial wyrósł z ESPN Eli’s Places, w którym Eli Manning w przebraniu brał udział w naborze do drużyny Penn State. Zarówno Eli, jak i jego brat Peyton Manning pełnią funkcję producentów wykonawczych. Za serial odpowiada również Michael Waldron, znany z Loki, Heels czy Doktora Strange’a.

CBS z kolei odnowiło Boston Blue i Sheriff Country! Ten pierwszy notuje średnio 8 mln widzów w Live+7 i prezentuje nowy etap kariery Danny’ego Reagana (Donnie Wahlberg), przenoszącego się do policji w Bostonie. Sheriff Country natomiast osadzone w uniwersum Fire Country, przyciąga 7,6 mln widzów i stawia na bohaterkę graną przez Morenę Baccarin – szeryf miasteczka Edgewater.