God of War - wiemy, kto wyreżyseruje pierwsze odcinki. Pracował nad najlepszym serialem 2024 roku

Deadline poinformowało o rozpoczęciu pre-produkcji przy serialu God of War, który zaadaptuje wydarzenia z dwóch gier o przygodach Kratosa i Atreusa. Kto wyreżyseruje pierwsze dwa odcinki premierowego sezonu?
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Prime video god of war
God of War fot. SIE
W Vancouver rusza pełną parą pre-produkcja do serialu God of War adaptującego wydarzenia z "norskiej sagi" serii gier o tym samym tytule. Ronald D. Moore jest showrunnerem, a produkcja Amazon MGM Studios jest zaplanowana na dwa sezony.

Miesiąc premiery zwiastuna Spider-Mana 4 ujawniony. Postać Sadie Sink to nie antagonistka?

Deadline zdradziło, kto wyreżyseruje pierwsze dwa odcinki premierowej serii. Będzie to Frederick E.O. Toye, który pracował przy czterech odcinkach Szoguna oraz innym hicie Prime Video, czyli The Boys. Ma też na swoim koncie nagrodę Emmy.

Lista castingowa według plotki

Serial zapowiedziano jeszcze w 2022 roku, ale potrzebował czasu na znalezienie idealnego showrunnera. Kiedy Moore pojawił się na stanowisku, cała produkcja ruszyła do przodu. W październiku informowaliśmy o przecieku w sprawie listy castingowej. Oto postaci, których możemy się spodziewać w adaptacji:

  • Zion (Kratos) - 40-60 letni mężczyzna, jakiejkolwiek rasy. Doświadczony wojną, muskularny i nawiedzany przez brutalną przeszłość i żałobę. Po śmierci żony jest zmuszony zaopiekować się dziesięcioletnim synem, z którym trudno mu nawiązać kontakt emocjonalny. Aktor w tej roli musi być gotowy do uczestniczenia w scenach walki, intensywnego wysiłku fizycznego i możliwej nagości. Postać na stałe w obsadzie.
  • Alexander (Odyn) - biały mężczyzna, 60-70 letni. Mimo niepozornego wyglądu Alexander jest opisany jako manipulujący patriarcha z obsesją na punkcie kontroli i przepowiedni. Jest potężny, okrutny i gotowy poświęcić własną rodzinę dla swojego przetrwania.
  • Joshua (Atreus) - 9-12 letni chłopiec, jakiejkolwiek rasy. Inteligentny, ciekawy, ale zaniedbany emocjonalnie. Joshua stara się uzyskać aprobatę ojca w okrutnym, zimnym świecie. Rola wymaga przeszkolenia w obsłudze broni i walki nią. Postać na stałe, ale tylko w 1. sezonie.
  • Glen (prawdopodobnie Baldur) - biały mężczyzna, 30-40 lat. Przystojny i kalkulujący. Glen czuje, że jest w cieniu swoich braci. Po ojcu odziedziczył cechy manipulatora. Aktor w tej roli musi być gotowy do scen symulowanego seksu, nagości oraz scen walki. Postać na stałe w obsadzie.
  • Phoebie (prawdopodobnie Sif) - kobieta jakiejkolwiek rasy, 30-40 lat. Piękna kobieta o prostym pochodzeniu. Jej życie zmieniło się po poślubieniu potężnego człowieka, co umożliwiło jej dostęp do środków, których wcześniej nie miała. Jej rodzina nie akceptuje jej w pełni i musi ciągle udowadniać swoją wartość. Ma trójkę dzieci, które szczerze kocha, ale jej mąż popadł w alkoholizm i nienawidzi samego siebie. To sprawiło, że kobieta jest nieobecna emocjonalnie. Dzięki swojej inteligencji i umiejętnościom dyplomacji jest w stanie nawigować przez okrutny świat bogów. Jest podejrzliwa wobec intencji własnego teścia - szczególnie względem własnej córki. Aktorka musi być gotowa do scen symulowanego seksu i nagości. Postać na stałe w obsadzie.

Kto powinien zagrać Kratosa? Lista kandydatów wg Collidera

Przedstawiamy Wam listę kandydatów do roli Kratosa wg portalu Collider. Zgadzacie się, a może wolelibyście kogoś innego zobaczyć w tej wymagającej roli?

15. Jason Momoa

15. Jason Momoa
fot. HBO
Źródło: deadline.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  casting 
Prime video god of war
Co o tym sądzisz?
