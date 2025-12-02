Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Reżyser nie boi się krytykować AI. Frankenstein był „stworzony świadomie przez ludzi i dla ludzi”

Wśród artystów i rzemieślników, którzy nienawidzą AI, zdecydowanie przoduje Guillermo del Toro​, co udowadnia jego nowa wypowiedź.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Frankenstein 
guillermo del toro
Gabinet osobliwości Guillermo Del Toro fot. Netflix
Reklama

Guillermo del Toro odbierając nagrodę Vanguard Tribute za Frankensteina podziękował obsadzie i ekipie filmowej za ich udział przy produkcji filmu. Następnie podzielił się z widzami swoimi przemyśleniami na temat sztucznej inteligencji, nie przebierając w słowach. 

Guillermo del Toro o Frankensteinie, potworach i dziwakach 

Guillermo del Toro po raz pierwszy sięgnął po książkę Mary Shelley, gdy miał 11 lat. Już wtedy wiedział, że pewnego dnia stworzy na jej podstawie film. „Zrozumiałem w tamtym momencie, dzięki jej twórczości i pierwszemu spojrzeniu na Borisa Karloffa, że nie należę do tego świata tak, jakby chcieliby tego moi rodzice i świat; że moje miejsce jest w odległej krainie, zamieszkanej jedynie przez potwory i dziwaków ” – powiedział reżyser. Dodał, że powrót do tej historii w wieku 61 lat, mając u boku takich artystów jak Oscar Isaac i Jacob Elordi, był zaszczytem. „W nich odnalazłem nową rodzinę” – podsumował.

Guillermo del Toro potępia sztuczną inteligencją 

Następnie Guillermo del Toro postanowił wykorzystać swój moment na podium, by podziękować rzemieślnikom i potępić sztuczną inteligencję w Hollywood. „Chciałbym powiedzieć reszcie naszej niezwykłej obsady i ekipy, że kunszt każdego z nich lśni w każdej klatce tego filmu, który został stworzony świadomie przez ludzi i dla ludzi. Projektanci, budowlańcy, wizażyści, kostiumolodzy, operatorzy kamer, kompozytorzy, montażyści, ta nagroda należy do nich wszystkim. Chciałbym wyrazić naszą wdzięczność i powiedzieć: Piep***ć AI”– powiedział reżyser Frankensteina.

Artyści nienawidzą AI, nie tylko del Toro

To zresztą nie pierwszy raz, gdy potępia użycie generatywnej sztucznej inteligencji w sztuce. I nie jest jedyny – Joon-ho Bong (Parasite), James Cameron (Avatar), Hayao Miyazaki (Spirited Away), Tim Burton (Sok z żuka) to tylko kilku wielkich reżyserów, którzy otwarcie krytykują AI. Oczywiście na pierwszej linii frontu walki z tą technologią są jednak rysownicy i pisarze, których twórczość jest prawdopodobnie najczęściej kradziona, by trenować na niej systemy. 

Źródło: Variety

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Frankenstein 
guillermo del toro
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,5

2025
Oglądaj TERAZ Frankenstein Horror
Powiązane osoby

Najnowsze

1 The Game Awards 2025 - rzeźba
-

Gracze nadal rozmyślają o rzeźbie promującej The Game Awards 2025. Są nowe wskazówki

2 Rafał Pacześ - kadr ze stand-upu ProkuraTOUR'a
-

Netflix ma prezent dla fanów polskiego stand-upu. Program popularnego komika bez cenzury

3 Avatar: Ogień i popiół
-

Avatar: Ogień i popiół - opinie w sieci. Takiego epickiego rozmachu jeszcze nie było!

4 Marty Supreme
-

Wielki Marty to arcydzieło - krytycy ocenili. Timothee Chalamet już nie odda Oscara

5 Fragment zwiastuna filmu Powrót do Silent Hill (2026)
-

Powrót do Silent Hill - wyciekł zwiastun nowej adaptacji słynnej gry. Fani są... zadowoleni?

6 Blade Runner - Łowca androidów - kadr z sekwencji otwierającej
-

Ten film science fiction zmienił świat bardziej niż Star Wars. Naukowcy wskazują jedno arcydzieło

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e231

Moda na sukces

s08e07

FBI

s28e15

The Voice

s42e312

Ridiculousness

s42e313

Ridiculousness

s42e311

Ridiculousness

s42e308

Ridiculousness

s42e309

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Thief VR: Legacy of Shadows

04

gru

Gra

Thief VR: Legacy of Shadows
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jana Kramer
Jana Kramer

ur. 1983, kończy 42 lat

Steven Bauer
Steven Bauer

ur. 1956, kończy 69 lat

Keith Szarabajka
Keith Szarabajka

ur. 1952, kończy 73 lat

Joe Lo Truglio
Joe Lo Truglio

ur. 1970, kończy 55 lat

Alfie Enoch
Alfie Enoch

ur. 1988, kończy 37 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

5

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

6

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

7

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

8

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

9

Stranger Things - o której godzinie będą premiery nowych odcinków I, II i III części 5. sezonu?

10

Nie żyje Nikodem Marecki. Miał zaledwie 11 lat

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV