Reżyser nie boi się krytykować AI. Frankenstein był „stworzony świadomie przez ludzi i dla ludzi”

Guillermo del Toro odbierając nagrodę Vanguard Tribute za Frankensteina podziękował obsadzie i ekipie filmowej za ich udział przy produkcji filmu. Następnie podzielił się z widzami swoimi przemyśleniami na temat sztucznej inteligencji, nie przebierając w słowach.

Guillermo del Toro o Frankensteinie, potworach i dziwakach

Guillermo del Toro po raz pierwszy sięgnął po książkę Mary Shelley, gdy miał 11 lat. Już wtedy wiedział, że pewnego dnia stworzy na jej podstawie film. „Zrozumiałem w tamtym momencie, dzięki jej twórczości i pierwszemu spojrzeniu na Borisa Karloffa, że nie należę do tego świata tak, jakby chcieliby tego moi rodzice i świat; że moje miejsce jest w odległej krainie, zamieszkanej jedynie przez potwory i dziwaków ” – powiedział reżyser. Dodał, że powrót do tej historii w wieku 61 lat, mając u boku takich artystów jak Oscar Isaac i Jacob Elordi, był zaszczytem. „W nich odnalazłem nową rodzinę” – podsumował.

Guillermo del Toro potępia sztuczną inteligencją

Następnie Guillermo del Toro postanowił wykorzystać swój moment na podium, by podziękować rzemieślnikom i potępić sztuczną inteligencję w Hollywood. „Chciałbym powiedzieć reszcie naszej niezwykłej obsady i ekipy, że kunszt każdego z nich lśni w każdej klatce tego filmu, który został stworzony świadomie przez ludzi i dla ludzi. Projektanci, budowlańcy, wizażyści, kostiumolodzy, operatorzy kamer, kompozytorzy, montażyści, ta nagroda należy do nich wszystkim. Chciałbym wyrazić naszą wdzięczność i powiedzieć: Piep***ć AI”– powiedział reżyser Frankensteina.

Artyści nienawidzą AI, nie tylko del Toro

To zresztą nie pierwszy raz, gdy potępia użycie generatywnej sztucznej inteligencji w sztuce. I nie jest jedyny – Joon-ho Bong (Parasite), James Cameron (Avatar), Hayao Miyazaki (Spirited Away), Tim Burton (Sok z żuka) to tylko kilku wielkich reżyserów, którzy otwarcie krytykują AI. Oczywiście na pierwszej linii frontu walki z tą technologią są jednak rysownicy i pisarze, których twórczość jest prawdopodobnie najczęściej kradziona, by trenować na niej systemy.