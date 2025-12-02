Reklama
Twórca Hannibala o serialu Gwiezdne Wojny: to najważniejszy odcinek telewizji w roku!

Bryan Fuller, twórca seriali Star Trek: Discovery oraz Hannibal, wypowiedział się o swojej miłości do Star Wars. Jego zdaniem w 2025 roku to serial Gwiezdne Wojny: Andor dostarczył najwyższej jakości i wybitnej rozrywki, która będzie wzorem na lata.
Adam Siennica
Tagi:  star trke 
gwiezdne wojny disney+ gwiezdne wojny: andor
5. K-2SO fot. Disney+
Rywalizacja Star Wars ze Star Trekiem jest legendarna, ale to nie przeszkadza wielu fanom i twórcom doceniać "przeciwnika". Bryan Fuller, twórca Hannibala i pierwszego sezonu Star Trek: Discovery (przy kolejnych już nie pracował) w wywiadzie ze ScreenRantem wypowiedział się o miłości do Star Wars i wychwalał serial Gwiezdne Wojny: Andor.

Gwiezdne Wojny: Andor - wybitna jakość na lata

- Myślę, że ósmy odcinek drugiego sezonu Andora to najważniejszy odcinek telewizji w tym roku i prawdopodobnie na nadchodzące lata. Oglądałem to wiele razy i płakałem z powodu odwagi tej kobiety! To zbrodnia, że Genevieve O'Reilly nie została doceniona nagrodami!

Odnosi się do kapitalnie ocenianego odcinka, w którym postać Mon Mothmy wygłosiła publicznie emitowane przemówienie w senacie, atakujące Imperatora Palpatine'a i obwiniające go o masakrę na Gormanie, gdzie żołnierze Imperium dopuścili się zaplanowanego ludobójstwa niewinnych osób.

Jest to prawdopodobnie najlepiej oceniany odcinek ze wszystkich seriali, jakie były emitowane w 2025 roku. Według IMDb ma średnią ocen 9,7/10.

Przypomnijmy, że oba sezony Andora, doceniane zarówno przez krytyków, jak i widzów i okrzyknięte jednym z najlepszych seriali w historii, dostępne są na Disney+.

Źródło: screenrant.com

Co o tym sądzisz?
