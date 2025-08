Harrison Ford miał "nie mieć przyszłości w branży". Wspomina początki swojej kariery

Harrison Ford to jeden z najpopularniejszych aktorów swojego pokolenia i w historii kina, który zasłynął szczególnie z ról w serii Gwiezdne Wojny, ale był też przez wiele dekad twarzą Indiany Jonesa. Co ciekawe, nie wszyscy początkowo wierzyli w jego sukces. Aktor w rozmowie z Variety przyznał, że jeden z poszukiwaczy talentów stwierdził, że ten nie ma przyszłości w swoim zawodzie.

Liam Neeson krytykuje swoją postać z Gwiezdnych Wojen. Zdradza sekret George'a Lucasa

Harrison Ford powiedział:

Miałem kontrakt z Columbia Pictures. Zarabiałem 150 dolarów tygodniowo, więc domyślacie się, jak byłem traktowany. Zostałem pewnego dnia zaproszony do biura łowcy talentów, który powiedział mi, że nie mam przyszłości w tej branży. Chciał żebym zmienił imię. Uważał, że Harrison Ford to zbyt pretensjonalne imię dla młodego mężczyzny. Chciał też, żebym sobie zrobił włosy jak Elvis Presley. Na to się już nie zgodziłem.

Spotkałem go lata później w zatłoczonym pomieszczeniu. Napisał mi karteczkę, na której było: "Jak widać się pomyliłem!" Próbowałem się wtedy rozejrzeć i go znaleźć, ale nie wiedziałem, który to dokładnie facet. Dopiero jak do mnie kiwnął i się uśmiechnął, to pomyślałem: "Ach, tak. Znam cię."