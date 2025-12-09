Reklama
Harvey Weinstein "odsiedział już swoje" zdaniem Judi Dench. Ma też kontakt ze Spaceyem

Kariera Judi Dench nie byłaby taka sama bez Harvey'ego Weinsteina i Kevina Spacey'ego. Jeden z nich jest w więzieniu, a drugi boryka się od lat z oskarżeniami w sprawie niewłaściwego zachowania na planie. Co aktorka sądzi o nich obu po latach?
Wiktor Stochmal
Tagi:  kevin spacey 
harvey weinstein judi dench
Judi Dench fot. MGM/Universal
Kevin Spacey w większości wybronił się przed zarzutami o molestowanie seksualne, ale w przyszłym roku czekają go jeszcze trzy sprawy sądowe w tej kwestii. Obecnie trudno mu odnaleźć zatrudnienie w Hollywood, choć jest dobrej myśli na przyszłość. Aktor twierdzi też, że aktualnie nie ma miejsca zamieszkania z powodu problemów finansowych, które wynikły z oskarżeń kierowanych w jego stronę. W przeszłości Spacey współpracował z Judi Dench przy filmie Kroniki portowe. W 2001 roku zmarł też mąż aktorki i to kolega z planu okazał się dla niej wsparciem. Po latach - i pomimo oskarżeń - ma dobre rzeczy o nim do powiedzenia.

Judi Dench w rozmowie z The Radio Times powiedziała, że Spacey "został uniewinniony" i oboje "wymieniają wiadomości tekstowe"

Judi Dench o Weinsteinie

Aktorka wypowiedziała się też na temat Harvey'ego Weinsteina, który obecnie przebywa w więzieniu za gwałt:

Znałam Harvey'ego i to dobrze. Pracowałam z nim. Nie miałam z nim takiego doświadczenia. To oczywiście wielka ulga.

Dench ma empatię wobec ofiar Weinsteina, ale jednocześnie: "myślę, że odsiedział już swoje. Sama nie wiem. Dla mnie to coś osobistego. Chodzi o przebaczenie".

Źródło: variety.com

