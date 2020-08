HBO GO - nowości na wrzesień 2020. Pełna lista filmów i seriali

fot. HBO

HBO GO zaprezentowało listę filmowych i serialowych nowości na wrzesień 2020. Trzeba przyznać, że prezentuje się ona bardzo interesująco. W ofercie znajdzie się nowy serial wyprodukowany przez Ridleya Scotta, Wychowane przez wilki. Produkcja opowie o androidach wychowujących ludzkie dzieci na tajemniczej plancie. Kolejną nowością jest miniserial z Judem Law i Naomie Harris w rolach głównych, Dzień trzeci. We wrześniu na HBO GO pojawi się również serial opowiadający o dorastaniu dwóch amerykańskich nastolatków, Tacy właśnie jesteśmy, za którego reżyserię odpowiada nominowany do Oscara Luca Guadagnino. Subskrybenci HBO GO będą mieli również okazję obejrzeć dwie produkcje HBO Europe: Patrię oraz Scenę O. Pierwsza to serial osadzony w Kraju Basków, skupiający się na dwóch skonfliktowanych rodzinach, a tłem dla opowieści jest działalność separatystycznej organizacji ETA. Za sprawą Sceny O będziemy natomiast mogli obejrzeć sześć sztuk teatralnych zekranizowanych przez hiszpańskich filmowców. Tymczasem na fanów Turbulencji, Trzech dni kondora oraz Blindspot: Mapa Zbrodni czekają nowe sezony.

Wrzesień w HBO przyniesie też ciekawe nowości filmowe. Będziemy mieć okazję zobaczyć Annę, nowy film Luca Bessona o agentce KGB, a fani Sylvestra Stallone'a obejrzą swojego idola w Rambo 5: Ostatnia krew. Miłośników Willa Smitha i Martina Lawrence'a ucieszy możliwość obejrzenia kolejnej części hitu opowiadającego o agentach do zadań specjalnych, Bad Boys for Life. W Królowych zbrodni poznamy historię żon gangsterów - kobiet portretowanych przez Melissę McCarthy, Tiffany Haddish i Elisabeth Moss. Dwie inne filmowe propozycje to Test na przyjaźń z Barbie Ferreirą oraz komediowe Elity z wybrzeża z Sarah Paulson.

W galerii poniżej prezentujmy zdjęcia pochodzące z wrześniowych nowości HBO GO:

"Bad Boys For Life"

HBO GO we wrześniu 2020

Turbulencje II, odc. 1-13 (cały sezon) 1 września Luther, odc. 1-6 (powrót) 1 września 1 listopada 1 września Blokada 1 września Cisza 1 września Gdzie indziej 1 września Krzywa Wieża w Pizie 1 września Miłość bez ustawki 1 września Naklejka 1 września Raju nie ma 1 września Stary, kocham cię 1 września Sylvia 1 września Żony ze Stepford 1 września Niebiańskie piekło 1 września Mamy to na taśmie 1 września Zadzwoń do mamy 2 września Sprawa Colliniego 3 września Marsz weselny: Powrót mojego chłopaka 3 września Trzy dni Kondora II, odc. 1-10 (cały sezon) 4 września Wychowane przez wilki, odc. 1-3 4 września Ben 10 IV, odc. 1-20 4 września Aszura 4 września Rebelia 4 września Na planie 4 września Blindspot: Mapa zbrodni V, odc. 1-11 (cały sezon) 5 września Pokój 104 IV, odc. 7 5 września Praziomek 5 września Żegnaj, mój synu 5 września Anna 6 września Uwaga: Dzieci 6 września FOMO: Udostępniasz i rządzisz 6 września Eksperyment Belko 6 września Przysięga, odc. 3 7 września Kraina Lovecrafta, odc. 4 7 września Axios III, odc. 12 7 września Lęk pierwotny 7 września Igrając z ogniem 10 września Wychowane przez wilki, odc. 4-5 11 września Mocny Mike, odc. 41-77 11 września Test na przyjaźń 11 września Odmieńcy 11 września Na planie 11 września Pokój 104 IV, odc. 8 12 września Lola 12 września Scena 0, odc. 1-6 (cały sezon) 13 września Czy mi kiedyś wybaczysz? 13 września Detektyw Areta 13 września Elity z wybrzeża 13 września Naprzód 13 września Przysięga, odc. 4 14 września Kraina Lovecrafta, odc. 5 14 września Prezydent z kreskówki III, odc. 10 14 września Dzień trzeci, odc. 1 15 września Tacy właśnie jesteśmy, odc. 1 15 września Des, odc. 1 15 września Des, odc. 2 16 września Des, odc. 3 17 września Koszmarny wynajmujący 17 września Wychowane przez wilki, odc. 6-7 18 września Pat i świat, odc. 1-39 18 września The Grudge: Klątwa 18 września Na planie 18 września Pokój 104 IV, odc. 9 19 września Moje myśli są ciche 19 września Kryptonim U.N.C.L.E. 19 września Rambo: Ostatnia krew 20 września Co przyniesie jutro 20 września Inicjały SG 20 września Przysięga, odc. 5 21 września Kraina Lovecrafta, odc. 6 21 września Prezydent z kreskówki III, odc. 11 21 września Axios III, odc. 13 21 września CJ7 21 września Nevia 21 września Dzień trzeci, odc. 2 22 września Tacy właśnie jesteśmy, odc. 2 22 września World Trade Center 24 września Agenci chaosu, odc. 1-2 25 września Wychowane przez wilki, odc. 8-10 25 września Taffy, odc. 1-39 25 września Przyjaciel 25 września Dzielnica Lakeview 25 września Na planie 25 września Pokój 104 IV, odc. 10 26 września Faworyta 26 września Alice 26 września Królowe zbrodni 26 września Patria, odc. 1-2 27 września Bad Boys For Life 27 września Domek w górach 27 września Sun 27 września Przysięga, odc. 6 28 września Kraina Lovecrafta, odc. 7 28 września Prezydent z kreskówki III, odc. 12 28 września Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 24 28 września Ciemna strona miasta 28 września Suma wszystkich strachów 28 września Dzień trzeci, odc. 3 29 września Tacy właśnie jesteśmy, odc. 3 29 września Durrellowie, odc. 1-6 (cały sezon, powrót) 30 września