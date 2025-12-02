He-Man ma zaskoczyć w 2026 roku. Aktor zapowiada coś nietypowego w gatunku

fot. materiały prasowe

Nicholas Galitzine gra w filmie Masters of the Universe (Władcy Wszechświata) postać He-Mana/księcia Adama. W rozmowie ze Screen Rantem opowiedział o tym, czego fani mogą oczekiwać po tym filmie. Obiecuje dużo akcji z rozmachem oczekiwanym po He-Manie i zarazem coś nietypowego.

He-Man w kinach - komentarz aktora

Wywiad odbył się w ramach promocji 100 Nights of Hero.

- W historii jest coś niezwykle ludzkiego, ale jednocześnie humorystycznego. To są dwie rzeczy, jakich szukam w filmach jako aktor. Podobnie w moim nowym filmie też jest humor i emocjonalność. Z He-Manem jest o wiele więcej akcji, więc jestem podekscytowany tym, by ludzie zobaczyli ten film i poznali Adama.

Zapowiada, że w He-Manie jest coś współczesnego, co jest dla niego bardzo interesujące.

- Mam wrażenie, że to, kim on jest jako osoba, stanowi połączenie tradycyjnie pojmowanej męskości i kobiecości. I uważam, że możliwość zagrania tego w tak wielkim filmie studyjnym jest naprawdę ekscytująca. Wiadomo, że akcja i sceny widowiskowe są niezwykłe, ale w tym drzemie naprawdę ludzka historia. Jeśli mogę zagrać w czymś z takim rozmachem, muszę mieć taki aspekt w fabule.

Na razie nie wiadomo, kiedy rozpocznie się pełnoprawna promocja kinowego widowiska. Niewykluczone, że w grudniu, kiedy hollywoodzkie studia rozpoczynają kampanię swoich wielkich superprodukcji na kolejny rok. Premiera w 2026 roku.