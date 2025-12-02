He-Man ma zaskoczyć w 2026 roku. Aktor zapowiada coś nietypowego w gatunku

Nicholas Galitzine gra w filmie Masters of the Universe (Władcy Wszechświata) postać He-Mana/księcia Adama. W rozmowie ze Screen Rantem opowiedział o tym, czego fani mogą oczekiwać po tym filmie. Obiecuje dużo akcji z rozmachem oczekiwanym po He-Manie i zarazem coś nietypowego.
He-Man w kinach - komentarz aktora
Wywiad odbył się w ramach promocji 100 Nights of Hero.
Zapowiada, że w He-Manie jest coś współczesnego, co jest dla niego bardzo interesujące.
Na razie nie wiadomo, kiedy rozpocznie się pełnoprawna promocja kinowego widowiska. Niewykluczone, że w grudniu, kiedy hollywoodzkie studia rozpoczynają kampanię swoich wielkich superprodukcji na kolejny rok. Premiera w 2026 roku.
Źródło: screen rant